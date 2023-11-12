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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

"الناس" رضا البحراوي يستعد لطرح أغنية جديدة خلال أيام

رضا البحراوي ومصطفى
رضا البحراوي ومصطفى السعداوي

يتعاون الفنان رضا البحراوي في عمل غنائي جديد مع المطرب والملحن مصطفى السعداوي في عمل جديد يحمل اسم "الناس"، على ان يتم طرحه خلال الايام المقبلة.

الأغنية  تم تسجيلها بأحد الاستديوهات، وهي من الحان السعداوي، وتم الاتفاق على تقديمها للجمهور خلال ايام قليله .

على نفس المنوال انتهى مصطفى السعداوي من تسجيل أغنيته الجديدة "كل يوم"، وذلك بأحد الاستديوهات الخاصه بمنطقة مصر الجديدة .

أغنية "كل يوم"  لمصطفي السعداوي وعمر الكروان ومن كلمات محمد السعداوي وألحان وتوزيع محمد عبدالسلام .

وتعاون السعداوي، خلال الفترة الماضيه مع عدد كبير من مطربي الغناء الشعبي ومن ضمنهم رضا البحراوي واحمد العدوي ومحمد عبدالسلام، من خلال اكثر من عمل ما بين التلحين والغناء في الحفلات.

جدير بالذكر أن السعداوي دعم عبد السلام عقب ايقافه من قبل نقابة المهن الموسيقية من خلال تعليقا عبر حسابه بموقع فيس بوك، مؤكدا على دعمه الشديد للمطرب الشعبي حتى يخرج من ازمته مع النقابة .

من جانب آخر ينتظر السعداوي، لإحياء حفل جماهيري في عدد من المحافظات بصحبه عدد من المطربيين.

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