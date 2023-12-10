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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أسما إبراهيم تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية بأكتوبر| صور

صدى البلد

أدلت الاعلامية أسما إبراهيم بصوتها في الانتخابات الرئاسية، بلجنتها بمنطقة السادس من أكتوبر، جاء ذلك وسط تجمع كبير من الناخبين الذين التقطوا معها الصور التذكارية.

 

وقالت أسما إبراهيم لابد من كل مصري ان يشارك في الانتخابات ويخلي بصوتة ليري العالم كلة حب المصرين لوطنهم واستكمال مسيرة البناء والتنمية .

 

 

وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

 

 

 

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة2024 وفقا لما اعنلته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

 

واعدت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة الإجراءات الخاصة بانتخابات الرئاسة 2024 داخل البلاد،  في لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم وعددها11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

الإعلامية أسما ابراهيم الهيئة الوطنية للانتخابات الحزب المصري الديمقراطي الانتخابات الرئاسية المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

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