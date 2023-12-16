بعد طلاقها.. تصرف مفاجئ من شيرين عبد الوهاب ضد حسام حبيب

قامت الفنانة شيرين عبد الوهاب بحذف كافة الصور الخاصة التى جمعتها بطليقها الفنان حسام حبيب وتركت فقط صورة بوستر البومها “فرق كثير” وهى الصورة التي كانت تبارك بها شيرين لـ حسام على طرح الألبوم عندما كانا أصدقاء فى عام 2016.

بمجرد إعلان الفنانة شيرين عبد الوهاب طلاقها من زوجها السابق الفنان حسام حبيب ، تصدر اسمها مؤشر البحث عبر موقع جوجل .

وخلال الساعات الماضية ترددت أنباء تفيد بحدوث الطلاق بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بعد عودتهما خلال الفترة الماضية بعد انفصلا قبل ذلك .

شيرين خرجت لتؤكد بشكل غير مباشر أخبار انفصالها عن حسام حبيب ، وذلك بعدما أكد الإعلامي عمرو أديب، خبر طلاق الفنانة شيرين عبد الوهاب من المطرب حسام حبيب.

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

وروى "عمرو أديب" خلال برنامج “الحكاية “ المذاع على قناة "mbcمصر" تفاصيل لقائه مع الفنانة شيرين عبد الوهاب، منذ أيام قليلة، أثناء تواجده في الرياض، موضحًا أنه متواجد في الرياض لخوض تجربة إعلامية جديدة.

وأكد "عمرو أديب" أنه التقى الفنانة شيرين عبد الوهاب منذ 10 أيام تقريبا، وتحدثت معه عن أشياء كثيرة كانت تتعرض لها، و أكدت له أنها بصحة جيدة.

وأوضح "عمرو أديب" أن شيرين عبد الوهاب تجهز الآن لعمل ألبوم جديد وحصري، وصحتها أفضل كثيرا، ولكن خبر طلاقها من حسام حبيب كان مفاجأة للجميع.

وأردف "عمرو أديب" قائلا: شيرين طالبت مني أرسل رسالة للجمهور وهي: "طمئن الناس عني أنا كويسة جدا، وطمئن الناس عن حسام وهو كويس جدا" .

واختتم "عمرو أديب" حديثه قائلا : "ارجو الأمر أن يقف عند هذه المرحلة وتمر بدون مشاكل أو تلاسن بينهم وكل واحد يمشي في طريقه بسلام".