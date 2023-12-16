عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بسبب المخدرات.. تفاصيل رحيل بطل friends بعد 45 يوما من وفاته

ماثيو بيري
ماثيو بيري

كشف الطب الشرعى الأمريكي عن السبب الحقيقي وراء وفاة النجم ماثيو بيري بطل مسلسل friends وذلك بعد 45 يوما من وفاته.

وأكدت تقرير الطب الشرعى أن السبب بسبب التأثيرات الحادة لمخدر الكيتامين، كما تم أيضًا إدراج الغرق ومرض الشريان التاجي وتأثيرات البوبرينورفين، دواء يستخدم لعلاج اضطراب استخدام المواد الأفيونية، كعوامل مساهمة في وفاته، التي تم الحكم عليها بأنها عرضية، حسب التقرير الذي نشره موقع مجلة People.

وأوضح تقرير الطب الشرعى : أنه عند ارتفع مستوى الكيتامين الموجود في عينات دمه بعد الوفاة، فإن التأثيرات المميتة الرئيسية ستكون من الإفراط في تحفيز القلب والأوعية الدموية والاكتئاب التنفسي، كما ساهم الغرق في حوض السباحة في الوفاة وذلك عندما فقد وعيه".

أخبار الفن.. وفاة ملحن شهير.. لصوص يقتحمون منزل نجم.. أسما إبراهيم تكشف غضب رانيا يوسف

حقيقة خلافها مع أنغام وغضب رانيا يوسف.. أسما إبراهيم تكشف أسرار برنامجها

ماثيو بيري 

وقد كشفت صديقته المقربة الممثلة جينفر أنيستون خلال مقابلة مع مجلة “فارايتي” تفاصيل الساعات الأخيرة قبل وفاة صديقها.

جينفر تحدثت عن المحادثة التي جرت بينها وبين “ماثيو بيري” قبل وفاته بساعات قليلة، وكشفت أن ماثيو كان يتمتع بصحة جيدة، : “أريد أن يعرف الجميع أنه كان يتمتع بصحة جيدة بالفعل.. صحته كانت في تحسن، افتقدته بشدة.. لقد كان يجعلنا نضحك من أعماقنا”، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية العربية.

وشكلت وفاة نجم مسلسل friends الشهير لعشاق العمل الي عرض لأول مرة عام 1994 صدمة بعد أن اشتهر ببطولة جميع حلقاته البالغ عددها 236 حلقة، ويشار إلى أن ماثيوبيري وجد متوفيًا في بيته في 28 أكتوبر الماضي تاركا خلفه بسمة على وجوه أصدقائه ومحبيه.

ماثيو بيري أفلام ماثيو بيرى وفاة ماثيو بيري ماثيو بيري بطل مسلسل Friends وفاة بطل Friends

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أزمة السكر انتهت|لا تدفع أكثر من 27 جنيهًا للكيلو.. وهذه منافذ التوزيع

طرد موديست..بركات يطلق تصريحات قوية عن رد فعل جماهير الأهلي

تعليق ناري من سيد عبد الحفيظ عن طرد موديست بمباراة الأهلي والاتحاد السعودي

600 جنيه|تراجع سعر الذهب بعد قفزة تاريخية عالميًا.. وهذا ثمن عيار21 الآن

وداعا أزمة البصل|الكيلو يتراجع 10 جنيهات بعد تدخل حكومي عاجل.. وهذا ثمنه الآن

بعد تصريح الكورة الجبس.. اعتراف مثير من الإعلامي السعودي وليد الفراج

رسميًا الآن|سعر الدولار مقابل الجنيه قبل أخر اجتماع للبنك المركزي في 2023

إحنا أسفين كنا نمزح| شاهد ماذا قال وليد الفراج عن فوز الأهلي على الاتحاد

موضوعات متعلقة

أخبار الفن| زفاف أسماء أبو اليزيد.. طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

أسماء أبو اليزيد تحتفل بزفافها في القلعة.. صور

نقابة المهن التمثيلية تنعى المخرج أحمد البدري

موعد ومكان جنازة المخرج أحمد البدري

تغيير موعد ومكان عزاء الفنان عادل أنور شقيق نادر أبو الليف

ماجد المهندس يحيي حفل موسم الرياض.. 22 ديسمبر

أخبار الفن| هجوم لاذع على حمو بيكا لسبب مثير.. تطورات الحالة الصحية لـ زوجة أشرف عبد الغفور

حاتم العراقي يجري استعداداته الأخيرة لحفل الليلة .. شاهد

ترشيحاتنا

الأرصاد: استقرار الطقس على كافة الأنحاء وأجواء باردة ليلا

بسبب المخدرات.. تفاصيل رحيل بطل friends بعد 45 يوما من وفاته

بعد انفصالهما رسميا.. صور رومانسية جمعت بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

سيارة جمعت بين العالمي عمر الشريف والهضبة عمرو دياب..اعرف قصتها

شوبير يعلن مفاجأة جديدة بعد فوز الأهلي على اتحاد جدة

في الصباح الباكر.. إعدام عميل للموساد الإسرائيلي بـ إيران


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان زفاف أسماء أبو اليزيد يثير الجدل على السوشيال ميديا| شاهد

نشرة المرأة والصحة.. أسباب زيادة ضربات القلب بعد تناول القهوة.. ونصائح للتخلص من متلازمة الأكل الليلي

أين كانت؟.. علماء آثار يثيرون الجدل بالعثور على مدينة مفقودة منذ 1500 عام

برجيم خارق ..إمرأة تثير الجدل بفقدانها ربع وزنها في 6 أسابيع

فيديو

تنفطر له القلوب.. مقطع فيديو لأم فلسطينية تفر بصحبة طفلتيها من قوات الاحتلال

مقطع فيديو صادم يوثق لحظة وفاة مطرب شاب على خشبة المسرح|شاهد

هنتقم منك .. مفاجأة في محاولة الاعتداء على أرملة وائل الإبراشي/فيديوجراف

شقيق فنان معروف.. ماذا تعرف عن الفنان الراحل عادل أنور/ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ