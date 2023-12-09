أخبار الفن.. وفاة ملحن شهير.. لصوص يقتحمون منزل نجم.. أسما إبراهيم تكشف غضب رانيا يوسف

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

وفاة ملحن شهير تعاون مع عمرو دياب وتامر عاشور

توفى الملحن وليد جويد وهو ما أعلنت عنه ابنته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ولم تعلن عن موعد تشييع الجثمان والعزاء.

وحرص عدد من أصدقاء الملحن وليد جويد أن تنعيه عبر السوشيال ميديا منها الموزع توما والشاعر محمد عاطف.

في ذكراه.. صور نادرة لـ كرم مطاوع مع زوجته الأولى وأولاده

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنان كرم مطاوع الذى قدم عددا من الأعمال الفنية التي تظل علامة في تاريخ السينما المصرية.

وقد انتشرت مؤخرا صورة نادرة للفنان كرم مطاوع مع أولاده من زوجته الأولى الدكتورة الإيطالية ميريث فالجوم و هما عادل وكريم.

وكان كرم مطاوع تعرف عليها أثناء منحة في روما وتم الزواج بينهما في أثناء زيارة لهما لمصر عام 1962، قبل أن يعودا إلى روما لاستكمال الدراسة، وانفصلا بعد سنوات، وسافرت إلى بلدها بصحبة ابنيها.

إيرادات الأفلام.. آسر ياسين يصدم حسن الرداد وبيومى فؤاد نمبر 6

شهد الموسم الحالي منافسة قوية بين عدد من الأفلام السينمائية، وعرضت مؤخرا أفلام أخرى هي: “العميل صفر"، و"وش فى وش"، و"فوي فوي فوى"، و"حسن المصري“، و”سكر" وفيلم “بلوموندو” وأخيرا فيلم “سنة اولى خطف”.

وبلغ إجمالي إيرادات الأفلام في شباك التذاكر بالسينما أمس، الجمعة، 2 ملايين و286 الف و418 جنيه، وذلك حسبما كشف الموزع السينمائى محمود الدفراوى.

وفاة أسطورة هوليوود عن عمر يناهز 83 عاما

رحل الفنان العالمى الشهير رايان أونيل وهو ما أعلنه ابنه باتريك أونيل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وقال ابن رايان أونيل : إن والده توفي بسلام في 8 ديسمبر، ووصفه بـ "أسطورة هوليوود»، وفقا لما نشرته مجلة بيبول.

ومنذ أن اعلن ابن رايان أونيل عن خبر الوفاة تلقى عديد من التعليقات التى تواسيه فى حزنه على رحيل والده النجم الشهير.

دهب وقبلة صادمة.. هجوم نارى على حمو بيكا وزوجته بسبب صور جديدة

مازال أصداء عقيقة ابنة مؤدى المهرجانات حمو بيكا، مستمرة فى إثارة الجدل، حيث انتشرت صورا من الحفل الذى أقامه حمو بيكا مع زوجته.

وتسببت صورة حمو بيكا مع زوجته ، وهو يقبلها فى حالة من الجدل الواسع عبر السوشيال ميديا ، كما هاجم عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك الصورة التى أظهرت أيضا الدهب الذى ترتديه زوجة حمو بيكا بشكل مبالغ فيه.

حقيقة خلافها مع أنغام وغضب رانيا يوسف.. أسما إبراهيم تكشف أسرار برنامجها

حلت الإعلامية أسما إبراهيم ضيفة على موقع صدى البلد فى أحدث ظهور لها بعد تعرضها الى وعكة صحية شديدة وكشفت عن تفاصيلها خلال الندوة.

وتحدثت أسما إبراهيم فى ندوة صدى البلد عن مكالمتنا لها قبل لحظات من أزمتها الصحية والتى أسفرت عن نقلها الى إحدى المستشفيات لتتلقى العلاج مؤكدة انها سقطت على الأرض نتيجة مجهود كبير قامت به فى الفترة الأخيرة.

لصوص يقتحمون منزل فنان أجنبي شهير بغرض السرقة.. تفاصيل

تعرض منزل النجم الشهير كيانو ريفز للسطو من قبل عدد من اللصوص المقنعين بغرض السرقة وهو ما كشف عنه موقع tmz.

وكشف موقع tmz عن تفاصيل الحادث الذى تعرض له منزل كيانو ريفز حيث أكد ان كاميرات المراقبة قامت برصد وتصوير عدد من اللصوص الذين سطوا على المنزل وقاموا بسرقة بعض الأسلحة النارية.