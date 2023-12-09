وفاة أسطورة هوليوود عن عمر يناهز 83 عاما

رحل الفنان العالمى الشهير رايان أونيل وهو ما أعلنه ابنه باتريك أونيل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وقال ابن رايان أونيل : إن والده توفي بسلام في 8 ديسمبر، ووصفه بـ "أسطورة هوليوود»، وفقا لما نشرته مجلة بيبول.

ومنذ أن اعلن ابن رايان أونيل عن خبر الوفاة تلقى عديد من التعليقات التى تواسيه فى حزنه على رحيل والده النجم الشهير.

مسيرة رايان أونيل الفنية

ولد رايان أونيل فى 20 أبريل عام 1941 فى مدينة لوس أنجلوس.

واستطاع رايان أونيل أن يحقق نجاحات كبيرة مع المخرج ستانلي كوبريك بواحد من أهم أعماله مجسداً شخصية تحمل اسم باري ليندون التي رسخت بالأذهان بسبب تمثيله لها ببراعة.

اشتهر رايان أونيل بعدد من الأعمال الفنية ولعل من أبرزها دور أوليفر باريت فى فيلم “قصة حب” الذى انتج فى سنة 1970 والذى رشح عليه لجائزة الاوسكار و الجولدن جلوب، كما حقق نجاحا كبيرا عندما قدما أفلام مثل “قمر ورقي وباري ليندون”.

حصل رايان أونيل على جائزة "ديفيد دي دوناتيلو" الإيطالية التي تمنح لأفضل الممثلين الأجانب، ولديه نجمة على ممشى المشاهير في هوليوود.