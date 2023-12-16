خبر سعيد.. حفيدة أصالة تتسبب في وقف غنائها على المسرح.. تفاصيل

قامت المطربة أصالة بوقف الفناء على المسرح فى حفلها الذى أقيم أمس فى ظبى وذلك بسبب حادث سعيد حيث كشفت عن أن ابنتها شام قاربت على استقبال مولودها الأول.

وقالت أصالة على المسرح بعد أن أوقفت الغناء بشكل طريف لتتحظث عن أن ابنتها شام تنجب طفلة وقالت ادعولها يا رب تقوم بالسلامة.

وعلقت أصالة عديد من التهانى على المسرح بسبب هذا الخبر السعيد.

أصالة

وحرصت أصالة وأحلام على عمل بروفات مشتركة حيث يقدما فقرة غنائية يقوم فيها بغناء مجموعة من أشهر أغانيهم المشتركة على المسرح.

وقامتا أحلام وأصالة بعمل البروفات على قائمة الأغاني التى يقدموها على المسرح.

وفي أول شهر أكتوبر الماضى طرحت المطربة أصالة الجزء الأول من ألبومها الجديد لحقت نفسي بالتعاون مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

ونشرت أصالة أول 6 أغانٍ من ألبوم لحقت نفسي، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، وهم: فوق، مارس إبريل، الأخبار الحلوة، لما بنتجاهل، مانجا، رجل مثالي.

وتتعاون أصالة فى الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين وكشفت روتانا عن أسماء الشعراء والملحنين للجزء الأول من الألبوم.

أغنية فوووق كلمات عمر عبده على والحان عمرو الشاذلي وتوزيع محمد ياسر وأغنية لما بنتجاهل كلمات محمود كلازا وألحان كريم نيازي ومن توزيع طارق عبد الجابر أغنية الأخبار الحلوة من كلمات محمود سليم وألحان كريم أحمد ومن توزيع كريم أسامة