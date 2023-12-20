عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد وفاته بسبب المخدرات.. جورج كلونى يكشف أسرارا جديدة عن بطل friends

جورج كلونى
جورج كلونى

كشف النجم العالمى جورج كلونى أسرارا جديدة عن النجم الراحل ماثيو بيرى، بطل مسلسل friends، والذى توفى منذ أكثر من 45 يوما.

وقال جورج كلونى إن ماثيو بيرى كان يعد أحد الأصدقاء المقربين، وكان منذ طفولته يبحث دائما عن الشهرة وتمنى أن يقدم عملا كوميديا، وذلك وفقا لما نشره موقع "ديد لاين".

وأضاف: “رغم من حصول ماثيو بيرى على فرصة المشاركة فى المسلسل الكوميدي friends، إلا أنه لم يكن سعيدا بهذا الأمر، وتعاطيه للمخدرات أمر ربما كان سببه البحث عن شعوره بالسعادة”.

إيرادات الأفلام| آسر ياسين يصدم الجميع.. وهبوط محمد فراج وصعود بيومي فؤاد

حقيقة ظهور عادل إمام مع ابنه فى شمس الزناتى.. المخرج يفجر مفاجأة

بعد انفصالها عن أحمد فهمي| قرار جديد من هنا الزاهد.. تفاصيل

إجراء جديد من حسام حبيب ضد شيرين عبد الوهاب بعد الانفصال.. تفاصيل

ماثيو بيرى

كشف الطب الشرعى الأمريكي عن السبب الحقيقي وراء وفاة النجم ماثيو بيري بطل مسلسل friends، وذلك بعد 45 يوما من وفاته.

وأكد تقرير الطب الشرعى أن السبب هو التأثيرات الحادة لمخدر الكيتامين، كما تم أيضًا إدراج الغرق ومرض الشريان التاجي وتأثيرات البوبرينورفين، وهو دواء يستخدم لعلاج اضطراب استخدام المواد الأفيونية، كعوامل مساهمة في وفاته، التي تم الحكم عليها بأنها عرضية، حسب التقرير الذي نشره موقع مجلة People.

وأوضح تقرير الطب الشرعى أنه عندما ارتفع مستوى الكيتامين الموجود في عينات دمه بعد الوفاة، فإن التأثيرات المميتة الرئيسية جاءت من الإفراط في تحفيز القلب والأوعية الدموية والاكتئاب التنفسي، كما ساهم الغرق في حوض السباحة في الوفاة، وذلك عندما فقد وعيه.

النجم ماثيو بيري بطل مسلسل friends جورج كلوني الفنان جورج كلونى أفلام جورج كلوني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك يفجر مفاجأة عن التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد

1000 جنيه|الذهب يسجّل أعلى قيمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 الآن صادم

30 جنيهًا دفعة واحدة .. مفاجأة في أسعار البصل بعد نزوله

مشيها شمال.. المتهم بإنهاء حياة أمه: اتخنقت وجبت أخري من لسانها

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. ومفاجأة في ثمن كيلو الفراخ البيضاء

أسعار الدواجن تعاود التراجع مُجددًا.. وهذا سعر الفراخ البيضاء الآن

عواصف رملية وترابية تضرب القاهرة خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد

إقالات بالجملة من قناة الزمالك.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

12 أغنية.. عمرو دياب يطرح ألبومه الجديد مكانك بمناسبة رأس السنة

بطولة أحمد العوضى.. محمد شاهين يسجل الأغنية الدعائية لفيلم الإسكندراني| صور

أول تعليق لنجم فيلم Fast X بعد وصوله مصر: أتمنى زيارة الرئيس السيسي

بعد انفصالها عن أحمد فهمي| قرار جديد من هنا الزاهد.. تفاصيل

تيريس جيبسون نجم فيلم Fast X في زيارة إلى مصر بصحبة محمد كريم

كاظم الساهر يستعد لإحياء حفل غنائي في دبي.. الجمعة المقبل

إجمالي إيرادات الأفلام.. أكرم حسني يهدد أمير كرارة.. بيومي فؤاد الأخير

حقيقة ظهور عادل إمام مع ابنه فى شمس الزناتى.. المخرج يفجر مفاجأة

ترشيحاتنا

لقاء عاجل بين وزير الخارجية الإيراني ونظيره القطري في الدوحة| ماذا يجري؟

«الناشرين المصريين» يجرى قرعة تسكين دور النشر بجناح الاتحاد في معرض القاهرة

فتوح يجدد لنادي الزمالك بـ45 مليون جنيه| تفاصيل

سرايا القدس تستهدف الاحتلال بقذائف تاندوم في المغراقة

أمن القاهرة يداهم مصانع تعمل بدون ترخيص

بيراميدز يرفض عرض تركي لـ رمضان صبحي.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جون ستاينبيك.. رسب في الجامعة وحصل على جائزة نوبل|إيه قصته؟

بطولة أحمد العوضى.. محمد شاهين يسجل الأغنية الدعائية لفيلم الإسكندراني| صور

بسبب أعمال تحسين الطرق| اكتشاف هيكل عظمي ببريطانيا عمره 2000عام

بعد انفصالها عن أحمد فهمي| قرار جديد من هنا الزاهد.. تفاصيل

فيديو

عمرنا ما انذلينا هيك.. سيدة فلسطينية تصرخ من قطاع غزة

غير مسبوقة.. هل تتأثر الأرض بقذف الشمس لـ رياح شمسية؟| فيديو جراف

أول تعليق لنجم فيلم Fast X بعد وصوله مصر: أتمنى زيارة الرئيس السيسي

صلاح خارج القائمة.. تعرف على أغلي لاعبي العالم لعام 2023 /فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

اﻟﻤﺰﻳﺪ