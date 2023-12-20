بعد وفاته بسبب المخدرات.. جورج كلونى يكشف أسرارا جديدة عن بطل friends

كشف النجم العالمى جورج كلونى أسرارا جديدة عن النجم الراحل ماثيو بيرى، بطل مسلسل friends، والذى توفى منذ أكثر من 45 يوما.

وقال جورج كلونى إن ماثيو بيرى كان يعد أحد الأصدقاء المقربين، وكان منذ طفولته يبحث دائما عن الشهرة وتمنى أن يقدم عملا كوميديا، وذلك وفقا لما نشره موقع "ديد لاين".

وأضاف: “رغم من حصول ماثيو بيرى على فرصة المشاركة فى المسلسل الكوميدي friends، إلا أنه لم يكن سعيدا بهذا الأمر، وتعاطيه للمخدرات أمر ربما كان سببه البحث عن شعوره بالسعادة”.

ماثيو بيرى

كشف الطب الشرعى الأمريكي عن السبب الحقيقي وراء وفاة النجم ماثيو بيري بطل مسلسل friends، وذلك بعد 45 يوما من وفاته.

وأكد تقرير الطب الشرعى أن السبب هو التأثيرات الحادة لمخدر الكيتامين، كما تم أيضًا إدراج الغرق ومرض الشريان التاجي وتأثيرات البوبرينورفين، وهو دواء يستخدم لعلاج اضطراب استخدام المواد الأفيونية، كعوامل مساهمة في وفاته، التي تم الحكم عليها بأنها عرضية، حسب التقرير الذي نشره موقع مجلة People.

وأوضح تقرير الطب الشرعى أنه عندما ارتفع مستوى الكيتامين الموجود في عينات دمه بعد الوفاة، فإن التأثيرات المميتة الرئيسية جاءت من الإفراط في تحفيز القلب والأوعية الدموية والاكتئاب التنفسي، كما ساهم الغرق في حوض السباحة في الوفاة، وذلك عندما فقد وعيه.