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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد انفصالها عن أحمد فهمي| قرار جديد من هنا الزاهد.. تفاصيل

هنا الزاهد
هنا الزاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام عبر خاصية الإستوري حيث قررت أن تتعلم لغة الإشارة.

وقامت هنا الزاهد بعرض فيديو بلغة الإشارة لأغنية “أنا ابن مصر” للفنان محمود العسيلي.

وقالت هنا الزاهد خلال الفيديو : “أنا تدربت كثيرا على لغة الإشارة وهو ما أظهره لكم فى هذا الفيديو”.

وياتى قرار هنا الزاهد بتعلمها لغة الإشارة بعد انفصالها مؤخرا عن الفنان أحمد فهمي.

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هنا الزاهد 

شاركت الفنانة هنا الزاهد، إستوري عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت رفقة شقيقتها نور، بأجواء مميزة تجمعها بعائلتها كعادتها.

كانت الفنانة هنا الزاهد أعلنت انفصالها رسميا عن الفنان أحمد فهمي.

وكتبت الزاهد عبر إنستجرام: “الحمد لله تم الانفصال رسميا بيني وبين أحمد بعد ٤ سنين جواز وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير”.

تفاصيل انفصال هنا الزاهد وأحمد فهمي

قالت الإعلامية نهاد سمير، خلال فقرتها الفنية اليوم، إن خبر انفصال هنا الزاهد و أحمد فهمي، ليس جديداً مؤكدة أن خبر انفصالهم تكرر كثيراً في الأونة الأخيرة.

وأضافت الإعلامية نهاد سمير، في برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن خبر انفصال هنا الزاهد وأحمد فهمي كان يُكذب دائماً، ويتم تجاهله من الطرفين، لافتة إلى أن هناك العديد من الناس رجح أن سبب إخفائهم للخلافات، هو فلمهم  الأخير “مستر إكس”.

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد محمود العسيلى لغة الاشارة احمد فهمي هنا الزاهد واحمد فهمي

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