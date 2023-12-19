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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هنا الزاهد تخطف الأنظار بلوك جديد

هنا الزاهد
هنا الزاهد

شاركت الفنانة هنا الزاهد، ستوري، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت هنا الزاهد، بـ"لوك" ميك أب جريء ولامع، مع إكسسوارات على شعرها المنسدل على كتفيها، وخطفت أنظار الجمهور بجمالها.

وكانت الفنانة هنا الزاهد أعلنت انفصالها رسميا عن الفنان أحمد فهمي.

وكتبت الزاهد عبر إنستجرام: "الحمد لله تم الانفصال رسميا بيني وبين أحمد بعد 4 سنين جواز وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير".

تفاصيل انفصال هنا الزاهد وأحمد فهمي

قالت الإعلامية نهاد سمير، خلال فقرتها الفنية اليوم، إن خبر انفصال هنا الزاهد و أحمد فهمي، ليس جديداً مؤكدة أن خبر انفصالهم تكرر كثيراً في الأونة الأخيرة.

خبر انفصال هنا الزاهد و أحمد فهمي كان يُكذب دائماً

وأضافت الإعلامية نهاد سمير، في برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن خبر انفصال هنا الزاهد وأحمد فهمي كان يُكذب دائماً، ويتم تجاهله من الطرفين، لافتة إلى أن هناك العديد من الناس رجح أن سبب إخفائهم للخلافات، هو فلمهم  الأخير "مستر إكس".

الفنانة هنا الزاهد إنفصال هنا الزاهد وأحمد فهمي هنا الزاهد عبر انستجرام موقع التواصل الاجتماعي انستجرام

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