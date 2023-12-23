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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد أنباء انفصالهما.. 20 صورة للمخرج مجدى الهوارى ودنيا عبد المعبود

مجدى الهوارى ودنيا
مجدى الهوارى ودنيا عبد المعبود

أثار المخرج مجدى الهوارى ودنيا عبد المعبود حالة من الجدل الواسع بعد أنباء انفصالهما حيث قام كل منهما بحذف الصور والفيديوهات الن  جمعت بينهما عبر حسابهما على موقع انستجرام.

ونرصد فى التقرير التالي 20 صورة تجمع بينهما أثارت الجدل.

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أثار الثنائي المخرج مجدي الهواري وزوجته دنيا عبد المعبود الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، حيث أقدما على حذف صورهما وإلغاء متابعتهما لبعض على "انستجرام" مع رسائل غامضة، تشير إلى  انفصالهما.

ونشرت دنيا عبر خاصية استوري على صفحتها الشخصية على انستجرام رسالة غامضة اعتبرها الجمهور تأكيد غير مباشر على خبر الانفصال.

وكتبت دنيا عبد المعبود:" نكتفي بهذا القدر من شرف المحاولة " أما المخرج مجدي الهواري فلم يعلق ولكنه اكتفى بإلغاء متابعتها عبر انستجرام ما أثار مزيد من الشكوك حول انفصالهم.

وكان احتفل المخرج مجدي الهواري في شهر أكتوبر الماضي بحفل زفافه من الإستايلست دنيا عبد المعبود وحضر حفل الزفاف عدد من الوسط الفني والأصدقاء المقربين، بعد أن انفصل عن زوجته الأولى الفنانة غادة عادل.

آخر أعمال مجدي الهواري

ويعد مسلسل "دايمًا عامر" آخر أعمال مجدي الهواري الدرامية، حيث عرض في موسم دراما رمضان لعام 2022.

المسلسل من بطولة الفنان مصطفى شعبان، ليكون آخر أعماله الفنية، ودارت أحداثه حول عامر الذي  ينتحل شخصية دكتور تربوي للدخول إلى مدرسة الرؤية والعمل بداخلها بعدما يتفق مع صديقه لطفي سكرتير مديرة المدرسة زهرة وينجح في الحصول على ثقة وحب الناس من حوله ولكنه يُخفي شيء ما عن الجميع.

مجدى الهوارى ودنيا عبد المعبود
مجدى الهوارى ودنيا عبد المعبود
مجدى الهوارى ودنيا عبد المعبود
مجدى الهوارى ودنيا عبد المعبود
مجدى الهوارى ودنيا عبد المعبود
مجدى الهوارى ودنيا عبد المعبود
مجدى الهوارى ودنيا عبد المعبود
مجدى الهوارى ودنيا عبد المعبود
مجدى الهوارى ودنيا عبد المعبود
مجدى الهوارى ودنيا عبد المعبود
مجدى الهوارى ودنيا عبد المعبود
مجدى الهوارى ودنيا عبد المعبود
مجدى الهوارى ودنيا عبد المعبود
مجدى الهوارى ودنيا عبد المعبود
مجدى الهوارى ودنيا عبد المعبود
مجدى الهوارى ودنيا عبد المعبود
مجدى الهوارى ودنيا عبد المعبود
مجدى الهوارى ودنيا عبد المعبود
مجدى الهوارى ودنيا عبد المعبود
مجدى الهوارى ودنيا عبد المعبود
مجدى الهوارى ودنيا عبد المعبود
مجدى الهوارى ودنيا عبد المعبود
مجدى الهوارى ودنيا عبد المعبود
مجدى الهوارى ودنيا عبد المعبود
مجدى الهوارى ودنيا عبد المعبود
مجدى الهوارى ودنيا عبد المعبود
مجدى الهوارى ودنيا عبد المعبود
مجدى الهوارى ودنيا عبد المعبود
مجدى الهوارى ودنيا عبد المعبود
مجدى الهوارى ودنيا عبد المعبود
مجدى الهوارى ودنيا عبد المعبود
مجدى الهوارى ودنيا عبد المعبود
مجدى الهوارى ودنيا عبد المعبود
مجدى الهوارى ودنيا عبد المعبود
مجدى الهوارى ودنيا عبد المعبود
مجدى الهوارى ودنيا عبد المعبود
مجدى الهوارى ودنيا عبد المعبود
مجدى الهوارى ودنيا عبد المعبود
مجدى الهوارى ودنيا عبد المعبود
مجدى الهوارى ودنيا عبد المعبود
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