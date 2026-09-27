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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

اختناقات وحروق.. إصابة 8 أشخاص في حريق هائل بسبب انفجار أسطوانة غاز في الفيوم| صور

حريق
حريق

أصيب 8 أشخاص في حريق هائل اندلع بقرية سنهور التابعة لمركز سنورس بمحافظة الفيوم إثر انفجار أسطوانة غاز داخل مخبز للعيش السياحي ما أدى إلى امتداد النيران إلى العقار المجاور والتِهام مطعم سوري وعيادة أحد الأطباء للعلاج الطبيعي ومحل موبيلات بالعمارة المجاورة لمكان الحريق وأسفر الحريق عن إصابة 5 حالات باختناق بينما أصيب 3 آخرون بحروق من الدرجة الثانية وتم التعامل معهم ونقلهم إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

امتداد النيران إلى العقار المجاور

وتبين من المعاينات الأولية أن انفجار أسطوانة الغاز وقع داخل مخبز العيش السياحي وامتدت النيران إلى العمارة المجاورة ما تسبب في وقوع تلفيات بالمنشآت التي طالتها ألسنة اللهب.

مدير أمن الفيوم يتابع تداعيات الحريق

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث كما انتقل مدير أمن الفيوم لمتابعة تداعيات الواقعة والوقوف على جهود السيطرة على الحريق فيما جرى فرض كردون أمني حول المنطقة لحين انتهاء أعمال الإطفاء والتبريد واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المواطنين وتواصل الجهات المختصة أعمال الفحص والمعاينة بموقع الحريق لحصر الخسائر والتلفيات الناجمة عن الواقعة والوقوف على جميع ملابسات الحادث وأسباب انفجار أسطوانة الغاز داخل المخبز.


إجراءات قانونية وحصر التلفيات

اتخذت الأجهزة المعنية الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة أعمالها فيما تواصل الجهات المختصة حصر التلفيات الناتجة عن الحريق داخل المخبز والمنشآت التي امتدت إليها النيران وتأتي أعمال الفحص والمعاينة بالتزامن مع استكمال إجراءات التبريد والتأكد من السيطرة على الحريق وعدم تجدد اشتعال النيران داخل موقع الواقعة.

حريق مخبز محافظة الفيوم حريق

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