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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خالد النبوي: أحرص على أخذ"اللوف" الفنادق.. ومحمود سعد: بفضل الشباشب

خالد النبوي
خالد النبوي

حل الفنان خالد النبوي ضيف على برنامج sold out ، والذي يقوم بتقديمه الإعلامي الكبير محمود سعد ويذاع عبر منصة watch it ، وقنوات cbc . 

وكشف الفنان خالد النبوي عن العديد من التفاصيل حول حياته الشخصية والمهنية ، وعلاقته بالراحل عبد الرحمن الابنوي ، والذي كان يصطحبه الى لقاءات مع الكاتب الراحل نجيب محفوظ . 

وتطرق خالد النبوي عن العديد من الأمور الطريفة ومنها ، انها يقوم بأخد اللوف من الفنادق ، ليرد الإعلامي محمود سعد بأنه شخصياً يقوم بأخد “ الشباشب فقط ” .

وتابع خالد النبوي : والدي توفي فى عمر الـ 19 عامًا وتحملت المسؤولية ، ورغم ذلك تزوجت فى سن مبكر وانجبت فى سن صغير إيضًا فيمكن أعتباري مريض " مسوؤليات . 

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ومن ناحية أخري يخوض خالد النبوي الماراثون الرمضاني من خلال مسلسل "إمبراطورية م" مأخوذ عن الرواية الأصلية للكاتب إحسان عبد القدوس، ويكتب السيناريو والحوار محمد سليمان عبد المالك، والرواية سبق وقدمت خلال فيلم سينمائى قامت ببطولته الفنانة الراحلة فاتن حمامة عام 1972، ومن المقرر أن يبدأ محمد سلامة معاينة أماكن التصوير الايام المقبلة بعد الانتهاء من كل التفاصيل الخاصة بالمسلسل، حيث يقوم على إشراف العمل مصطفى العوضى.

ويعد مسلسل "امبراطورية م" العمل الثانى الذى يجمع خالد النبوى والمخرج محمد سلامة بعدما تعاونا سوياً في مسلسل "راجعين يا هوى" العام قبل الماضى، وشارك في بطولة المسلسل كلا من أنوشكا، إسلام جمال، مصطفى درويش، طارق عبد العزيز، دنيا عبد العزيز، نور النبوى، وعدد كبير من الفنانين، تأليف محمد سليمان عبد المالك، ومأخوذ عن رواية للكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة.

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