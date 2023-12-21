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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فى أول ظهور لهما بعد الزواج.. حنان وسامح الصريطي ضيفا صاحبة السعادة

صدى البلد

فى أول ظهور لهما ، يحل الفنان سامح الصريطي والمطربة حنان ، ضيوف على برنامج صاحبة السعادة ، تمهيدًا لعرضها خلال الفترة القادمة . 

ومن المقرر ان يظهر الثنائي معاً برفقة ابناء كل منهما ، وذلك فى أول ظهور لهما بعد إعلان زواجهم خلال الايام الماضية .

زواج الفنان سامح الصريطي.. آثار الفنان سامح الصريطي الجدل عقب خبر زواجه من المطربة المعتزلة حنان، وأصبح اسم الفنان سامح الصريطي حديث رواد السوشيال ميديا، حيث تساءل محبي سامح الصريطي عن موعد هذا الزواج.

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وعبر الفنان سامح الصريطي عن سعادته بالزواج من المطربة المعتزلة حنان، والتي اشتهرت بتقديم عدد من الأغاني في مرحلة التسعينيات، ثم غابت عن الشاشة لسنوات طويلة، وأوضح الفنان سامح الصريطي أن هذا الزواج لم يكن في السر.

 

مكنش في السر

وكشف الفنان سامح الصريطي عن زواجه من المطربة المعتزلة حنان منذ فترة طويلة، ولكنه فضل عدم الإعلان عن الأمر، لكنه ليس سرا وتعلمه أسرتهما، وقال سامح الصريطي في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" الاخباري، إنهما يفضلان بقاء علاقتهما بعيدا عن الإعلام، لكن المحيطين بهما يعلمان بالأمر. 

ويعد هذا الزواج الثاني للفنان سامح الصريطي، حيث تزوج الفنان سامح الصريطي الفنانة الراحلة نادية فهمي وأنجب منها ابنتين، وهما الفنانة ابتهال الصريطي وآية الصريطي، وظل الزواج بينهما لمدة 23 عامًا ثم انفصلا، إلا أن علاقتهما ظلت جيدة.

الفنان سامح الصريطي المطربة المعتزلة حنان برنامج صاحبة السعادة ابتهال الصريطي صاحبة السعادة

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