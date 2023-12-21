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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فى طريقنا .. نجيب ساويرس يكشف عن نجم عالمي بختام الجونة السينمائي

صدى البلد

نشر رجل الاعمال الشهير نجيب ساويرس تدوينة عبر موقع التغريدات العالمي “ أكس ” صورة كشف فيها عن النجم العالمي الذى يحضر ختام مهرجان المهرجان الجونة السينمائي ، اليوم . 

ونشر نجيب ساويرس صورة تجمعه بالفنان المصري محمد كريم والفنان العالمي تيريس جيبسون وعلق على الصورة قائلاً : في طريقنا لاختتام مهرجان الجونة السينمائي

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نشر الفنان محمد كريم ، عدد من الصور الجديدة التى تجمع بالفنان العالمى تيريس جيبسون ، الذى يقوم بزيارة مصر بصحبته ، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وقام محمد كريم، باصطحاب تيريس جيبسون لزيارة الأهرامات ، ودخلا سويا الأهرامات لمشاهدة عظمة الآثار المصرية.

ونشر الفنان محمد كريم ، مقطع فيديو جديد يكشف زيارة تيريس جيسبون  للأهرامات وأبو الهول وذلك بعد وصوله اليوم لزيارة مصر.

 

وعلق تيريس جيبسون ، على زيارته للاهرامات : يمكنك سماع الألهة تغنى، سأريكم كبر هذه الأهرامات، انظروا إلى هولاء الأشخاص، وطولهم"، معربا عن اندهاشته عند دخول الأهرامات ومشاهدة الآثار المصرية.

 

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