فى طريقنا .. نجيب ساويرس يكشف عن نجم عالمي بختام الجونة السينمائي

نشر رجل الاعمال الشهير نجيب ساويرس تدوينة عبر موقع التغريدات العالمي “ أكس ” صورة كشف فيها عن النجم العالمي الذى يحضر ختام مهرجان المهرجان الجونة السينمائي ، اليوم .

ونشر نجيب ساويرس صورة تجمعه بالفنان المصري محمد كريم والفنان العالمي تيريس جيبسون وعلق على الصورة قائلاً : في طريقنا لاختتام مهرجان الجونة السينمائي

نشر الفنان محمد كريم ، عدد من الصور الجديدة التى تجمع بالفنان العالمى تيريس جيبسون ، الذى يقوم بزيارة مصر بصحبته ، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وقام محمد كريم، باصطحاب تيريس جيبسون لزيارة الأهرامات ، ودخلا سويا الأهرامات لمشاهدة عظمة الآثار المصرية.

ونشر الفنان محمد كريم ، مقطع فيديو جديد يكشف زيارة تيريس جيسبون للأهرامات وأبو الهول وذلك بعد وصوله اليوم لزيارة مصر.

وعلق تيريس جيبسون ، على زيارته للاهرامات : يمكنك سماع الألهة تغنى، سأريكم كبر هذه الأهرامات، انظروا إلى هولاء الأشخاص، وطولهم"، معربا عن اندهاشته عند دخول الأهرامات ومشاهدة الآثار المصرية.