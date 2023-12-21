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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشوى مصطفى عن انضمامها لـ إمبراطورية ميم: عمل عظيم وراقٍ

نشوى مصطفى
نشوى مصطفى

عبرت الفنانة نشوى مصطفى عن سعادتها بانضمامها لأبطال مسلسل “إمبراطورية ميم" بطولة خالد النبوى.

وكتبت عبر حسابها بـ"فيسبوك": "تحويشةالعشر سنين اللي فاتت متحمسة جداً  لما كان يتعرض عليا دور مش حاساه كنت باعتذر وانا بتقطع بس كنت باقول حقى فى المرحلة دى واللي باقى من العمر إنى أستمتع وأنا باعمل فن وإيه متعة أكبر من إنى بإذن الله أكون واحدة من فريق عمل عظيم وراقى".

وأضافت: "نص عظيم لأستاذ إحسان عبد القدوس سيناريو وحوار دكتور محمد سليمان عبد المالك صاحب الأعمال المميزة، إخراج واعى جداً جداً وناجح فى كل أعماله باقتدار واسمه بانى ثقة بينه وبين جمهوره الأستاذ محمد سلامة، إنتاج لشركة أعمالها ترند شركة اروما وخاااااااااااااااااالد النبوى  أقصد الخالد النبوى".

وتابعت: "خالد اسمه لازم يسبقه ألف ولام  بغض النظر عن حضوره اللي ربنا صارفهوله بزيادة، هو كمان ممثل هاند ميد، ممثل يعلى أي ممثل يقف قدامه، ممثل هاوى بيذاكر وبيعيش وبيحس بمنتهى اجتهاد الممثل الهاوى وبمنتهى الاحترافية، يا بختى حقيقى، بالمناسبة ده سادس عمل بإذن الله أمثل فيه مع خالد (( الشاطر يقول أسماء الأعمال اللي اشتغلت فيها مع خالد - حاقول اسم العمل الأول وكنا لسه طلبة فى المعهد مسرحية البحر بيضحك ليه وللأسف متسجلتش))، كلى ثقة فى توفيق ربنا وكرمه بإذن الله دعواتكم أكون عند حسن ظن حضراتكم".

ويخوض النجم خالد النبوي، الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل "إمبراطورية م" مع المخرج محمد سلامة، وهو التعاون الثاني لهما بعد مسلسل “راجعين يا هوا”.

مسلسل "إمبراطورية م" مأخوذ عن الرواية الأصلية للكاتب إحسان عبد القدوس، ويكتب السيناريو والحوار محمد سليمان عبد المالك، والرواية سبق وقدمت خلال فيلم سينمائى قامت ببطولته الفنانة الراحلة فاتن حمامة عام 1972، ومن المقرر أن يبدأ محمد سلامة معاينة أماكن التصوير الايام المقبلة بعد الانتهاء من كل التفاصيل الخاصة بالمسلسل، حيث يقوم على إشراف العمل مصطفى العوضى.

ويعد مسلسل "امبراطورية م" العمل الثانى الذى يجمع خالد النبوى والمخرج محمد سلامة بعدما تعاونا سوياً في مسلسل "راجعين يا هوى" العام قبل الماضى، وشارك في بطولة المسلسل كلا من أنوشكا، إسلام جمال، مصطفى درويش، طارق عبد العزيز، دنيا عبد العزيز، نور النبوى، وعدد كبير من الفنانين، تأليف محمد سليمان عبد المالك، ومأخوذ عن رواية للكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة.

 

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