ساعة شيطان.. رولا خرسا تعلق على طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

عبرت الاعلامية رولا خرسا عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير إنستجرام ، عن حزنها الشديد تجاه خبر انفصال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي .

وقالت الاعلامية رولا خرسا : أنا زعلانة اوي لانفصال ياسمين عبدالعزیز وأحمد العوضي مع اني لا اعرفهم ولا قابلتهم ولا هم من..بقية عيلتي بس بحبهم .. بحبهم مع بعض.. بحب طريقتهم وهزارهم ودعمهم لبعض.. بحب انهم كانوا حافظين بعض بتفاصيلهم وفيه بينهم كيمياء حلوة اوي... بجد زعلت.. حاجة غريبة بس كانوا مديين صورة حلوة للجواز والحب المستمر بعد الجواز..ايه الي حصل؟ محدش يعرف.. بس طلاقهم صدمة .. ومش لي بس انما لناس كتير..





وتابعت رولا خرسا : نقول يا رب تكون ساعة شيطان ويرجعوا ولو ما رجعوش يبقي النصيب خلص لحد كدة وربنا يكتب الخير للجميع..

ومش قادرة ما اسالش ليه يا عوضي سبت ياسمين؟؟.

في رسالة مفاجئة كتبت ياسمين عبد العزيز عبر حساباتها على السوشيال ميديا:" تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد وبيننا كل الاحترام والتقدير".