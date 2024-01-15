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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

هيقعد فى صحتك وأولادك.. بكاء وفاء مكي بسبب موقف أشرف زكي

وفاء مكي - أشرف زكي
وفاء مكي - أشرف زكي

وجهت الفنانة وفاء مكي الشكر الي الفنان أشرف زكي ، نقيب المهن التمثيلية، على مساندته لها فى محنتها الاخيرة، وذلك خلال المؤتمر الذى أقيم لمناقشة ملف تشغيل النقابيين بالاعمال التلفزيونية التي يتم تصويرها حاليا.

وبكت الفنانة وفاء مكي خلال كلمتها على المسرح، ووجهت الشكر للفنان أشرف زكي.

وقالت وفاء مكي: احنا رافعين راسنا بوجوده، وكأننا مسنودين على ظهر قوي، كثر خيرك وبشكرك من كل قلبي، انت ظهر وسند واللي بتعمله ربنا يجيزك فيه خير الجزاء، واللي بتعمله هيقعد فى صحتك واولادك، انا بشكر الزمن والقدر اني بنتمي لنقابة فيها دكتور أشرف زكي نقيب".

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حق عرب :

تعاقدت الفنانة وفاء مكي على المشاركة فى مسلسل “ حق عرب ” ، والذي يخوض من خلاله الفنان أحمد العوضي الماراثون الرمضاني القادم 2024 . 

وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي أكشن رومانسي، إذ يقدم "العوضي"، شخصية جديدة عليه ويناقش العديد من القضايا بين العائلات والتي تنشأ بسببها عدة صراعات، ويقدم خلاله لزماته التي اعتاد أن يقدمها للجمهور.

 

ويشارك في بطولة مسلسل "حق عرب"، كل من أحمد العوضي، سلوي عثمان، هدى المفتي، وليد فواز، رياض الخولى، وفاء عامر، آخرين من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

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