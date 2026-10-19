ماذا قال الرئيس السيسي بمنتدى مصر 2026

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، فعاليات منتدى مصر 2026، الذي تستضيفه العاصمة الجديدة خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري، تحت شعار «نظرة لليوم.. رؤية للغد»، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين وأعضاء الحكومة والخبراء والمتخصصين، لمناقشة ملفات التنمية والتحديات الراهنة واستشراف أولويات المرحلة المقبلة.

الرئيس السيسي يفتتح منتدى مصر 2026 ويؤكد أهمية الوعي والحفاظ على الدولة المصرية

وشهدت الجلسة الافتتاحية، التي أقيمت بمركز مؤتمرات فندق سانت ريجيس بالعاصمة الجديدة، حضور المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، والمستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

فعاليات افتتاح منتدى مصر 2026

بدأت الجلسة الافتتاحية بتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها عرض فيلم بعنوان «ماذا ننتظر من المنتدى»، ثم فقرة «من أين بدأنا»، التي تخللها فيلم «لو قابلت الرئيس هتقول له إيه»، قبل أن يلقي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كلمته.

وتواصلت الفعاليات بعرض فيلم «مصر في عيون العالم»، وفقرة بعنوان «يعني إيه تبقى مصري»، واختتم الجزء الأول بأغنية «مصري» التي قدمها كورال أطفال من دار الأوبرا المصرية، وحرص الرئيس السيسي على تحية الأطفال المشاركين عقب انتهاء الفقرة.

وتناول الجزء الثاني من الجلسة عددا من القضايا المرتبطة بالهوية الوطنية والوعي المجتمعي، من خلال عرض حول «الهوية الوطنية»، وفيلم بعنوان «كيف يوجه الوعي»، إلى جانب فقرة «جيل زد.. كيف نختار مصادرنا».

كما ناقشت الفعاليات التأثيرات السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي، ومخاطر المعلومات المضللة، وسبل الاستفادة من التكنولوجيا، فضلا عن عرض فيلم حول الشائعات وتأثيرها على الداخل المصري، وفقرة عن «منصة الشائعات»، وفيلم بعنوان «الحلم والواقع».

الرئيس السيسي يفتتح منتدى مصر 2026 ويؤكد أهمية الوعي والحفاظ على الدولة المصرية

السيسي: بيانات المنتدى دقيقة وكاملة وموثوقة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مداخلته في الجلسة الافتتاحية، أهمية الاعتماد على البيانات الدقيقة والكاملة في مناقشة القضايا الوطنية، مشيرا إلى أن الإعداد للمنتدى استهدف إتاحة المعلومات أمام المواطنين، والاستماع إلى مختلف الآراء ومناقشتها، مع تقبل النقد باعتباره جزءا من عملية التقييم والتطوير.

وأوضح الرئيس أن الحكومة استعدت لعرض ما تحقق في قطاعات الدولة المختلفة، وإتاحة الفرصة أمام المتخصصين والمواطنين لمناقشة النتائج والتحديات، مؤكدا أنه لا يوجد عمل يمكن اعتباره كاملا بنسبة 100%، وأن الحوار يتيح تحديد أوجه القصور والعمل على معالجتها.

وأشار السيسي إلى أهمية المناقشات التي شهدتها الجلسة بشأن مواقع التواصل الاجتماعي والوعي الوطني ومحاولات التأثير على الذاكرة الوطنية، مؤكدا ضرورة التعامل مع هذه الملفات بجدية، في ظل التأثير المتزايد للمحتوى الرقمي على اتجاهات المواطنين، خاصة الشباب.

الرئيس السيسي يشدد على أهمية الحفاظ على الذاكرة الوطنية

وشدد الرئيس على ضرورة تعزيز الوعي بالتحديات التي واجهتها الدولة المصرية خلال السنوات السابقة، لافتا إلى أن حديثه المتكرر عن أحداث عام 2011 يستهدف تذكير الأجيال الجديدة بما شهدته البلاد خلال تلك المرحلة، خاصة الأطفال والشباب الذين لم يعاصروا هذه الأحداث.

وأوضح أن اختلاف الرؤى والمواقف أمر مقبول، لكن الحفاظ على الدولة المصرية يمثل أولوية لا يمكن تجاوزها، مشيرا إلى أن محاولات التأثير على الدول ذات الثقل السكاني والدور المحوري في محيطها الإقليمي والدولي تظل قائمة.

وأضاف أن محاولات تهميش دور الدولة أو التأثير على تماسكها تمثل تحديا مستمرا، يتطلب وعيا مجتمعيا وقدرة على التمييز بين المعلومات الصحيحة والمضللة، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المحتوى الذي يستهدف إثارة الانقسام.

السيسي: الاستقرار تحقق بتضحيات كبيرة

وتطرق الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى التضحيات التي تحملتها مصر خلال السنوات الماضية من أجل تحقيق الاستقرار ومواجهة الإرهاب، مؤكدا أن ما تحقق لم يكن دون تكلفة، سواء من أرواح أبناء القوات المسلحة والشرطة والقضاء، أو المواطنين الذين استشهدوا في المساجد والكنائس، فضلا عن الموارد المالية التي جرى توجيهها لمواجهة التحديات الأمنية.

وأكد أهمية ترسيخ قيمة الاستقرار في وجدان المواطنين، واستعادة تفاصيل المرحلة التي شهدتها البلاد خلال الفترة من 2011 إلى 2013، بما يساعد الأجيال الجديدة على فهم طبيعة التحديات التي واجهتها الدولة والجهود التي بذلت لتجاوزها.

وأشار الرئيس إلى أن الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها يتطلب مشاركة مجتمعية واعية، إلى جانب إدراك حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق مؤسسات الدولة والمواطنين في حماية مقدرات الوطن.

الرئيس السيسي يفتتح منتدى مصر 2026 ويؤكد أهمية الوعي والحفاظ على الدولة المصرية

الرئيس يدعو إلى الاستخدام المتوازن لمواقع التواصل الاجتماعي

وفي تعقيبه على ما أثير بشأن مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي، أكد السيسي أهمية الاعتدال في استخدام التكنولوجيا، وعدم الإفراط في التعامل مع المنصات الرقمية، في ظل محاولات استغلالها للتأثير على الأفراد وتوجيههم نحو مواقف قد تضر بالمجتمع والدولة.

وشدد على مسؤولية الأسرة المصرية في تحقيق التوازن بين مواكبة التطور التكنولوجي ومتابعة استخدام الأبناء للأجهزة والمنصات الرقمية، بما يضمن الاستفادة من إمكاناتها التعليمية والمعرفية، مع الحد من مخاطر المحتوى المضلل أو الضار.

وتضمنت مناقشات المنتدى قضايا تتعلق بوعي الشباب، ولا سيما جيل زد، وآليات اختيار مصادر المعلومات والتحقق من صحتها، في ظل الانتشار السريع للمحتوى الرقمي وتعدد الجهات التي تنشر الأخبار والآراء عبر الإنترنت.

السيسي: المنتدى يستعرض ما تحقق في مختلف قطاعات الدولة

وأوضح الرئيس أن منتدى مصر 2026 يستهدف مناقشة ما نفذ في قطاعات الدولة المختلفة، وعرض الأوضاع قبل التطوير وبعده، بما يتيح للمواطنين الاطلاع على النتائج المحققة في ضوء الظروف والإمكانات المتاحة.

وأضاف أن جلسات المنتدى ستتناول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية، والنتائج المترتبة عليها، إلى جانب مناقشة السيناريوهات المحتملة في حال عدم تنفيذ تلك الإجراءات، وما تخطط الدولة لتحقيقه خلال المرحلة المقبلة.

ودعا المواطنين إلى متابعة التفاصيل والبيانات التي ستعرض خلال جلسات المنتدى، نظرا لارتباطها المباشر بحياتهم اليومية ومستقبل الخدمات المقدمة إليهم، مؤكدا أن الهدف هو إتاحة صورة واضحة عن جهود الدولة والتحديات التي واجهتها في التعامل مع ملفات التنمية.

الرئيس السيسي يفتتح منتدى مصر 2026 ويؤكد أهمية الوعي والحفاظ على الدولة المصرية

وأشار السيسي إلى أن مصر بدأت خلال السنوات الماضية مرحلة من البناء وتطوير البنية الأساسية والقطاعات المختلفة، موضحا أن اتخاذ القرارات خلال هذه المرحلة ارتبط بتحديات ومخاطر كبيرة، في ظل الزيادة السكانية التي شهدتها البلاد، والتي قاربت 30 مليون نسمة منذ عام 2011، وفقا لما ذكره الرئيس.

واختتم الرئيس حديثه بالتأكيد على أن الأشخاص والمسؤولين يتغيرون بمرور الوقت، بينما تستمر الدولة المصرية، وهو ما يفرض أهمية الحفاظ على مؤسساتها ومقدراتها والعمل من أجل مستقبل الأجيال المقبلة.

أبرز محاور منتدى مصر 2026

يستهدف المنتدى تعزيز الحوار بين الحكومة والمواطنين والخبراء والمتخصصين، واستعراض مسارات التنمية في مصر، ومناقشة التحديات الراهنة، إلى جانب طرح رؤى وأفكار تساعد على تحديد أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة.

وتشمل أجندة المنتدى عددا من الملفات، أبرزها بناء الإنسان والتعليم والشباب والرياضة والثقافة والقيم الاجتماعية، فضلا عن التنمية المتكاملة وجودة حياة المواطنين والحماية الاجتماعية والاقتصاد والتحول الرقمي.

ويأتي تنظيم المنتدى في إطار إتاحة مساحة للنقاش حول السياسات والبرامج الحكومية، والاستماع إلى آراء المواطنين ومقترحاتهم، بما يدعم المشاركة المجتمعية ويسهم في تطوير الخطط المستقبلية وفقا للاحتياجات والتحديات القائمة.