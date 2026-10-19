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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بحضور الرئيس السيسي.. محافظ الغربية يشارك في افتتاح «منتدى مصر 2026»

منتدى مصر
منتدى مصر
الغربية أحمد علي

شارك اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، في افتتاح أعمال «منتدى مصر 2026»، بحضوؤ الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمركز مؤتمرات فندق سانت ريجيس بالعاصمة الجديدة، في إطار منصة وطنية تجمع ممثلي الحكومة والخبراء والشباب ومختلف أطياف المجتمع، لمناقشة مسيرة التنمية في مصر، واستعراض ما تحقق خلال السنوات الماضية، وطرح الرؤى والمقترحات بشأن أولويات المرحلة المقبلة.

مشاركة محافظ الغربية 

وأكد محافظ الغربية ، أن المنتدى يمثل خطوة مهمة نحو توسيع المشاركة المجتمعية في مناقشة القضايا التي تمس حياة المواطنين، والاستماع إلى مختلف الرؤى والتجارب، بما يسهم في تقييم السياسات والبرامج بصورة واقعية، وتحديد الأولويات وفقًا لاحتياجات المواطنين، والخروج بمقترحات عملية تدعم جهود الدولة في تحسين جودة الحياة ومواصلة مسيرة التنمية.

تبادل الخبرات 

وأضاف المحافظ، أن أهمية المنتدى تتمثل في الربط بين ما تحقق على أرض الواقع وتطلعات المواطنين للمستقبل، من خلال مناقشة قضايا بناء الإنسان، والصحة والتعليم، والتنمية وجودة الحياة، والحماية الاجتماعية، والأمن الغذائي والمائي، والاستثمار وتوفير فرص العمل، مؤكدًا أن الحوار القائم على المعلومات الدقيقة وتبادل الرؤى يمثل أساسًا مهمًا للوصول إلى حلول قابلة للتنفيذ وتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن.

طموحات شبابها 

وأعرب محافظ الغربية، عن اعتزازه بمشاركة شباب المحافظة في فعاليات المنتدى، مؤكدًا أنهم يمثلون الغربية بصورة مشرفة، ويعبرون عن طموحات شبابها وحرصهم على المشاركة في القضايا الوطنية، والاستفادة من الحوار المباشر وتبادل الخبرات والرؤى، بما يعزز دورهم في خدمة المجتمع والمساهمة بأفكارهم في بناء مستقبل الوطن.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل مشاركة منتدي شباب مصر تبادل الخبرات

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