عاملة للرئيس السيسي في منتدى مصر: ما توقفوش شغل.. المشروعات فاتحة بيوت كتيرة

وجهت عاملة حديثها للرئيس السيسي في تقرير تم إذاعتها في منتدى مصر، قائلة: " ما توقفوش شغل في المشروعات الجديدة ، علشان فاتحة بيوت كتيرة".

وأوضح الرئيس، أن المنتدى يهدف إلى مناقشة كل ما تم تنفيذه في قطاعات الدولة المختلفة وعرض الوضع قبل وبعد التطوير، ولإتاحة الفرصة للمواطنين للمتابعة عن كثب لكل ما تحقق في إطار الظروف والإمكانيات المتاحة لحل مشاكل كانت عصية، وبهدف الاطمئنان على بلدهم، لافتاً إلى أن الجميع يرحل، فيما تبقى مصر.

وذكر الرئيس، أنه خلال الفترة السابقة قام المصريون ببدء مرحلة بناء حقيقية للدولة، وأن المخاطر في اتخاذ كل القرارات كانت عالية، ولكنها كانت مطلوبة، أخذاً في الاعتبار الزيادة السكانية في مصر لتي قاربت على الثلاثين مليون منذ عام ٢٠١١.