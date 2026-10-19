الرئيس السيسي عن منتدى مصر: الحكومة جاية تقول ده اللي إحنا عملناه

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه سيتم طرح تفاصيل كثيرة لكل الموضعات التي تم تنفيذها في مصر خلال جلسات منتدى مصر.



وقال الرئيس السيسي ، خلال كلمته في منتدى مصر 2026: "اللي اتعمل في مصر مفيش شك إنه له تأثير على المواطن ".

وتابع الرئيس السيسي: "الحكومة جاية تقول ده اللي إحنا عملناه وده اللي بدأنا منه وده اللي لو مكناش عملناه كان هيحصل كده".

وأوضح الرئيس، أن المنتدى يهدف إلى مناقشة كل ما تم تنفيذه في قطاعات الدولة المختلفة وعرض الوضع قبل وبعد التطوير، ولإتاحة الفرصة للمواطنين للمتابعة عن كثب لكل ما تحقق في إطار الظروف والإمكانيات المتاحة لحل مشاكل كانت عصية، وبهدف الاطمئنان على بلدهم، لافتاً سيادته إلى أن الجميع يرحل، فيما تبقى مصر.

وذكر الرئيس، أنه خلال الفترة السابقة قام المصريون ببدء مرحلة بناء حقيقية للدولة، وأن المخاطر في اتخاذ كل القرارات كانت عالية، ولكنها كانت مطلوبة، أخذاً في الاعتبار الزيادة السكانية في مصر لتي قاربت على الثلاثين مليون منذ عام ٢٠١١.