الرئيس السيسي: الحكومة مستعدة لمناقشة أي نقد والرد عليه ببيانات دقيقة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الحكومة تستعد لمناقشة مختلف أوجه النقد وتقبّل الآراء المطروحة، مشددًا على أهمية إتاحة المجال للحوار والاستماع إلى وجهات النظر المختلفة.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته التي ألقاها بمنتدى مصر 2026، إن المناقشات التي ستجريها الحكومة ستستند إلى بيانات دقيقة وكاملة وموثوقة، بما يضمن عرض الحقائق بشفافية ويساعد على تكوين رؤية واضحة بشأن القضايا المطروحة.

وأشار الرئيس إلى أهمية تعزيز الوعي بطبيعة الدولة المصرية ومكانتها، باعتبارها دولة ذات ثقل وتأثير كبيرين، لافتًا إلى ما شهدته مصر من محاولات لتهميش دورها، في ظل تحديات وصراعات أثرت على الدولة والمجتمع.

التحديات الإقليمية والدولية

ووجّه الرئيس السيسي رسالة إلى المصريين، مؤكدًا أهمية الانتباه إلى ما تشهده مصر من تطورات، والحفاظ على الدولة المصرية ومقدراتها، في ظل المتغيرات والتحديات الإقليمية والدولية.