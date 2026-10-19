قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
7مليون 217 ألف مشاهدة.. بوكاست شهادة للتاريخ لـ مصطفى بكري يحقق أرقاما قياسية على السوشيال ميديا
ضيوف في التوقيت الخاطيء.. مشاهد لسياح يتناولون القهوة ويتنزهون وسط النيران والاشتباكات
جماهير طرابزون تملأ الشوارع وتغني لصلاح قبل مواجهة بشكتاش ..صور
الرئيس السيسي عن منتدى مصر: الحكومة جاية تقول ده اللي إحنا عملناه
الرئيس السيسي: الدولة مش الحكومة بس.. الدولة بشعبها كله
الرئيس السيسي: لازم نفتكر أحداث 2011 ونستدعي الذاكرة
انسحب منافسه.. اتحاد العاصمة الجزائري أول المتأهلين إلى الكونفدرالية
الرئيس السيسي: هفضل أتكلم عن الاستقرار والأمن لحد ما أمشي من مكاني
جهود هيئة الدواء المصرية في تعزيز منظومة تراخيص المؤسسات الصيدلية خلال 2026
عموتة يراقب ثنائي القناة في مباراة الأهلي بالدوري
شوبير : منتخب مصر للكرة الطائرة تأهل رسمياً لبطولة كأس العالم بولندا 2027
الرئيس السيسي: مهما اختلفنا مع الحكومة أو الرئيس لازم نحافظ على بلدنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرئيس السيسي: الحكومة مستعدة لمناقشة أي نقد والرد عليه ببيانات دقيقة

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
محمود محسن

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الحكومة تستعد لمناقشة مختلف أوجه النقد وتقبّل الآراء المطروحة، مشددًا على أهمية إتاحة المجال للحوار والاستماع إلى وجهات النظر المختلفة.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته التي ألقاها بمنتدى مصر 2026، إن المناقشات التي ستجريها الحكومة ستستند إلى بيانات دقيقة وكاملة وموثوقة، بما يضمن عرض الحقائق بشفافية ويساعد على تكوين رؤية واضحة بشأن القضايا المطروحة.

وأشار الرئيس إلى أهمية تعزيز الوعي بطبيعة الدولة المصرية ومكانتها، باعتبارها دولة ذات ثقل وتأثير كبيرين، لافتًا إلى ما شهدته مصر من محاولات لتهميش دورها، في ظل تحديات وصراعات أثرت على الدولة والمجتمع.

التحديات الإقليمية والدولية

ووجّه الرئيس السيسي رسالة إلى المصريين، مؤكدًا أهمية الانتباه إلى ما تشهده مصر من تطورات، والحفاظ على الدولة المصرية ومقدراتها، في ظل المتغيرات والتحديات الإقليمية والدولية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة الآراء وجهات النظر مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات أكتوبر

قبل الميعاد بيومين.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر بعد تبكيرها

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين 19 أكتوبر 2026.. عيار 21 يقترب من 6300 جنيه

المتهم

النيابة العامة في قضية صاحب بيت فاطم: المتهم استغل الضعف النفسي للمجني عليها

عداد الكهرباء

عداد الكهرباء هيكشفك.. تحذير مهم للمشتركين قبل محاولة السرقة

اسعار الفراخ اليوم

البانيه يبدأ من 190 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين

صورة أرشيفية

اتهام طبيب بسوهاج بفض غشاء بكارة مريضة أثناء عملية جراحية.. ومحاميها يكشف التفاصيل

أرشيفية

أمريكا تحذر مواطنيها في الشرق الأوسط: استعدوا لإلغاء الرحلات وإغلاق الأجواء

الدكتور أحمد مهينة

تحركات جديدة داخل القابضة للكهرباء.. تعيين مستشار جديد وقرارات مرتقبة بشأن العدادات

ترشيحاتنا

قشر الرمان

لا ترميه بعد اليوم.. استخدامات قشر الرمان وفوائد مذهلة لا تعرفينها

تعلم لغة جديدة

دراسة: تعلم لغة جديدة يعتمد على التركيز على الأصوات وليس الكلمات

تقرير: أفريقيا لا تزال صعبة الاختراق رغم كونها سوقًا واعدة لأدوية مكافحة السمنة

تقرير: أفريقيا لا تزال صعبة الاختراق رغم كونها سوقًا واعدة لأدوية مكافحة السمنة

بالصور

أعراض جرثومة المعدة المتقدمة.. وطرق علاجها نهائيا

اعراض جرثومة المعدة
اعراض جرثومة المعدة
اعراض جرثومة المعدة

طريقة عمل القرنبيط المشوي بصوص الهريسة والحمص

طريقة عمل القرنبيط المشوي بصوص الهريسة والحمص
طريقة عمل القرنبيط المشوي بصوص الهريسة والحمص
طريقة عمل القرنبيط المشوي بصوص الهريسة والحمص

جمال وذوق راقى.. أسما شريف منير تتألق في الجونة بالحجاب

اسما شريف منير تتألق فى الجونة بالحجاب
اسما شريف منير تتألق فى الجونة بالحجاب
اسما شريف منير تتألق فى الجونة بالحجاب

إنقاذ 5 تلاميذ بعد سقوطهم داخل ترعة بالمنوفية

العربية
العربية
العربية

فيديو

نجوم الفن يتفاعلون مع موقف السيسي تجاه السعودية

شيرين وأصالة ووائل كفوري.. نجوم الفن يتفاعلون مع موقف رئيس مصر تجاه السعودية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب:- كيف نرى ما لم يحدث؟.. الآلة عند حدود المعرفة

د. هبة جمال

د. هبة جمال قابيل تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وعلاقته بتشكيل الصورة الذهنية

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مواجهة السلبية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: السينما الأفريقية بين سلطة المال وحرية الإبداع

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: كيف تصبح السياحة قوة ناعمة تعزز الأمن القومي؟

المزيد