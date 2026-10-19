"الحلم والواقع".. الرئيس السيسي يستمع لفيلم عن أحلام المصريين في2014 وما تحقق

استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حضوره منتدى مصر 2026 لـ فيلم بعنوان "الحلم والواقع"، ويظهر فيه ما كان يحلم به المواطنين في 2014، وما تحقق في 2026.

وقد شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطلاق منصة «شات مصر» للتحقق من المعلومات، التي أطلقها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بهدف مساعدة المواطنين على الوصول إلى المعلومات الصحيحة والتحقق من مدى دقة الأخبار والادعاءات المتداولة، في ظل انتشار الشائعات والمعلومات المغلوطة.

وأوضح التقرير أن المنصة تستهدف توفير وسيلة تتيح للمواطنين الاستفسار عن المعلومات التي يرغبون في التحقق منها، من خلال كتابة السؤال أو المعلومة محل الشك، للحصول على إجابة تساعدهم على معرفة مدى صحتها.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الوعي المعلوماتي لدى المواطنين، وتسهيل الوصول إلى المعلومات الموثوقة، بما يسهم في الحد من تداول الأخبار غير الدقيقة والشائعات التي قد تؤثر في الرأي العام.

وتتيح فكرة المنصة للمستخدمين التفاعل المباشر وطرح استفساراتهم بشأن الموضوعات المختلفة، بدلًا من الاعتماد على المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون التحقق من مصادرها.