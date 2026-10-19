أنت مش سايبهم خالص.. مواطن للرئيس السيسي في منتدى مصر: أشكرك على دعمك لقطاع غزة

وجه مواطن التحية والتقدير للرئيس السيسي في تقرير تم إذاعته في الجلسة الافتتاحية لمنتدى مصر.

وقال المواطن في التقرير: "أشكر الرئيس السيسي على دعمه لقطاع غزة.. أنت مش سايبهم خالص".



وفي سياق متصل، أوضح الرئيس، أن المنتدى يهدف إلى مناقشة كل ما تم تنفيذه في قطاعات الدولة المختلفة، وعرض الوضع قبل وبعد التطوير، ولإتاحة الفرصة للمواطنين للمتابعة عن كثب لكل ما تحقق في إطار الظروف والإمكانيات المتاحة لحل مشاكل كانت عصية، وبهدف الاطمئنان على بلدهم، لافتا إلى أن الجميع يرحل، فيما تبقى مصر.

وأشار الرئيس، إلى أن المصريين بدؤوا خلال الفترة السابقة مرحلة بناء حقيقية للدولة، وأن المخاطر في اتخاذ كل القرارات كانت عالية، ولكنها كانت مطلوبة، أخذاً في الاعتبار الزيادة السكانية في مصر لتي قاربت على الثلاثين مليونا منذ عام 2011.