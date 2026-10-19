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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

بمنتدى مصر 2026.. فيلم تسجيلي يرصد أهم مشاكل الطلاب والمدرسين في العملية التعليمية

فيلم تسجيلي بمنتدى مصر
فيلم تسجيلي بمنتدى مصر
محمود محسن


 

سلّط فيلم تسجيلي عُرض ضمن فعاليات منتدى مصر 2026 الضوء على أبرز المشكلات والتحديات التي تواجه الطلاب والمعلمين في العملية التعليمية، مستعرضًا جوانب من واقع المنظومة التعليمية والصعوبات التي تؤثر على جودة التعليم داخل المدارس.

ورصد الفيلم أبرز التحديات التي تواجه أطراف العملية التعليمية، في إطار تسليط الضوء على أهمية تطوير المنظومة التعليمية، وتحسين بيئة التعلم، وتعزيز قدرة المعلمين على أداء دورهم، بما يسهم في الارتقاء بمستوى التحصيل الدراسي للطلاب.

 يستمر في الوزارة

أكد الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن لأول مرة في مصر نرى أن التطوير يتم ويستمر بغض النظر عن من يستمر في الوزارة.


 

منتدى مصر 2026 المشكلات التحديات الطلاب المعلمين

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