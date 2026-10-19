قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خلال منتدى مصر| وزير التعليم: طورنا 160 منهجًا دراسيًا مع احتفاظنا بالملكية الفكرية
"لا غنى عنها" وهتتعبوا معانا شوية| أول رد من وزير التعليم على مطالب إلغاء التقييمات
بمنتدى مصر 2026.. فيلم تسجيلي يرصد أهم مشاكل الطلاب والمدرسين في العملية التعليمية
الزمالك يصدر بياناً رسمياً عن رد الجبلاية على شكوى أخطاء مباراة القمة
وزير التعليم: أنشأنا 150 ألف فصل خلال الـ10 سنوات الماضية بتكلفة وصلت لـ200 مليار جنيه
منتدى مصر 2026 تحت مجهر البرلمان.. الإسكان والصناعة والشباب في صدارة المشهد
قيادي بمستقبل وطن: رسائل الرئيس السيسي بمنتدى مصر تعزز الوعي الوطني وتؤكد أهمية مصارحة المواطنين
خلال منتدى مصر| وزير التعليم: نسب الحضور بالمدارس ارتفعت لـ90% بمعظم المحافظات
فرنسا تفرض حظر التجول في مدينة ليل بعد الاحتجاجات العنيفة
خلال منتدى مصر|وزير التعليم يكشف 3 إجراءات سدت عجز المعلمين بجميع المدارس
علي جمعة يشيد بمبادرة شيخ الأزهر لوقف الحروب ويدعو لتحرك عاجل لتطبيقها
تحديث جديد لـ ويندوز 11.. تحسينات في السرعة وإدارة الذاكرة تصل إلى 20%
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

سيف زاهر عن منتدى مصر 2026: حماية عقول الشباب ركيزة أساسية للنهضة

سيف زاهر
سيف زاهر
فريدة محمد

أكد النائب سيف زاهر، عضو مجلس الشيوخ، أن انطلاق فعاليات "منتدى مصر 2026" بالعاصمة الإدارية الجديدة تشكل محطة فارقة في مسار الشفافية والمصارحة الوطنية، مشدداً على أن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أكد فيها أن "المخاطر في اتخاذ القرارات السابقة كانت عالية ولكنها كانت مطلوبة" تعكس شجاعة القيادة السياسية في مواجهة التحديات المصيرية وزيادة التلبيات السكانية الهائلة من أجل بناء مستقبل آمن للأجيال القادمة.

 استدعاء الوعي الوطني والتذكير بتكلفة الاستقرار

وأوضح زاهر في بيان له اليوم، أن دعوة الرئيس السيسي للمواطنين بالتركيز على لغة الأرقام والتفاصيل والبيانات الدقيقة المعروضة خلال جلسات المنتدى تمثل ركيزة أساسية لمواجهة محاولات طمس الذاكرة الوطنية والتصدي للشائعات والمعلومات المضللة عبر منصات التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى أن استدعاء الوعي الوطني والتذكير بتكلفة الاستقرار والتضحيات الكبرى التي قدمتها مصر منذ عام 2011 هو واجب حتمي لتعريف الشباب بحجم الإنجازات والتحديات.

وفي سياق متصل بملف الشباب والرياضة، أشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن المنتدى يفتح الباب واسعاً أمام الشباب لتحويل الفرص المتاحة إلى "صناعة تأثير حقيقي" داخل المجتمع، بشرط استندادهم إلى قاعدة صلبة من الوعي والانتماء.

وشدد على أن تضافر جهود الأسر والدولة هو الضمانة الحقيقية لتحقيق التوازن بين استخدام التكنولوجيا المتقدمة وحماية عقول وطاقات الشباب لتبقى مصر قوية ومستقرة.
 

سيف زاهر الرئيس السيسي منتدى مصر 2026 فلسفة بناء الإنسان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات أكتوبر

قبل الميعاد بيومين.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر بعد تبكيرها

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يستذكر موقفًا للرئيس الأسبق مبارك بشأن وزير الكهرباء ماهر أباظة

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين 19 أكتوبر 2026.. عيار 21 يقترب من 6300 جنيه

المتهم

النيابة العامة في قضية صاحب بيت فاطم: المتهم استغل الضعف النفسي للمجني عليها

اسعار الفراخ اليوم

البانيه يبدأ من 190 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين

قطع المياه

من 6 مساءً حتى منتصف الليل.. انقطاع المياه عن 16 منطقة وضعفها في 3 أخرى بالقاهرة

الدكتور أحمد مهينة

تحركات جديدة داخل القابضة للكهرباء.. تعيين مستشار جديد وقرارات مرتقبة بشأن العدادات

الصورة المتداولة

بعد شكاوى ضغط التقيييمات والواجبات| تلميذ ابتدائي يكتب: أمنيتي المدرسة تقع

ترشيحاتنا

بيدري وفيتينيا

بيدري يتحدى فيتينيا قبل موقعة باريس سان جيرمان وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونخ

موعد مباراة بايرن ميونخ وأرسنال في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

ناصر منسى

طلعت يوسف: ضغوط ناصر منسي لا تبرر تصرفه.. ولا بد من محاسبته

بالصور

قبل شراء ملابس الشتاء.. 5 قطع أساسية تستحق فلوسك

قبل شراء ملابس الشتاء.. 5 قطع أساسية تستحق فلوسك
قبل شراء ملابس الشتاء.. 5 قطع أساسية تستحق فلوسك
قبل شراء ملابس الشتاء.. 5 قطع أساسية تستحق فلوسك

مع تقلبات الطقس.. كيف تحمين بشرتك وشعرك من الرطوبة وتغير درجات الحرارة؟

مع تقلبات الطقس.. كيف تحمين بشرتك وشعرك من الرطوبة وتغير درجات الحرارة؟
مع تقلبات الطقس.. كيف تحمين بشرتك وشعرك من الرطوبة وتغير درجات الحرارة؟
مع تقلبات الطقس.. كيف تحمين بشرتك وشعرك من الرطوبة وتغير درجات الحرارة؟

فقدت 7 أجنة قبل الإنجاب.. ما المرض الذي عانت منه منى زكي؟

مني زكي
مني زكي
مني زكي

ابنك عنده كحة أو رشح؟ علامات تحدد هل يذهب إلى المدرسة أم يبقى في المنزل

ابنك عنده كحة أو رشح؟ علامات تحدد هل يذهب إلى المدرسة أم يبقى في المنزل
ابنك عنده كحة أو رشح؟ علامات تحدد هل يذهب إلى المدرسة أم يبقى في المنزل
ابنك عنده كحة أو رشح؟ علامات تحدد هل يذهب إلى المدرسة أم يبقى في المنزل

فيديو

نجوم الفن يتفاعلون مع موقف السيسي تجاه السعودية

شيرين وأصالة ووائل كفوري.. نجوم الفن يتفاعلون مع موقف رئيس مصر تجاه السعودية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مها محمد عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: ركائز المناعة الفكرية والوجدانية.. نحو مناعة فكرية وشخصية مستقلة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب:- كيف نرى ما لم يحدث؟.. الآلة عند حدود المعرفة

د. هبة جمال

د. هبة جمال قابيل تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وعلاقته بتشكيل الصورة الذهنية

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مواجهة السلبية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: السينما الأفريقية بين سلطة المال وحرية الإبداع

المزيد