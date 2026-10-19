سيف زاهر عن منتدى مصر 2026: حماية عقول الشباب ركيزة أساسية للنهضة

أكد النائب سيف زاهر، عضو مجلس الشيوخ، أن انطلاق فعاليات "منتدى مصر 2026" بالعاصمة الإدارية الجديدة تشكل محطة فارقة في مسار الشفافية والمصارحة الوطنية، مشدداً على أن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أكد فيها أن "المخاطر في اتخاذ القرارات السابقة كانت عالية ولكنها كانت مطلوبة" تعكس شجاعة القيادة السياسية في مواجهة التحديات المصيرية وزيادة التلبيات السكانية الهائلة من أجل بناء مستقبل آمن للأجيال القادمة.

استدعاء الوعي الوطني والتذكير بتكلفة الاستقرار

وأوضح زاهر في بيان له اليوم، أن دعوة الرئيس السيسي للمواطنين بالتركيز على لغة الأرقام والتفاصيل والبيانات الدقيقة المعروضة خلال جلسات المنتدى تمثل ركيزة أساسية لمواجهة محاولات طمس الذاكرة الوطنية والتصدي للشائعات والمعلومات المضللة عبر منصات التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى أن استدعاء الوعي الوطني والتذكير بتكلفة الاستقرار والتضحيات الكبرى التي قدمتها مصر منذ عام 2011 هو واجب حتمي لتعريف الشباب بحجم الإنجازات والتحديات.

وفي سياق متصل بملف الشباب والرياضة، أشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن المنتدى يفتح الباب واسعاً أمام الشباب لتحويل الفرص المتاحة إلى "صناعة تأثير حقيقي" داخل المجتمع، بشرط استندادهم إلى قاعدة صلبة من الوعي والانتماء.

وشدد على أن تضافر جهود الأسر والدولة هو الضمانة الحقيقية لتحقيق التوازن بين استخدام التكنولوجيا المتقدمة وحماية عقول وطاقات الشباب لتبقى مصر قوية ومستقرة.

