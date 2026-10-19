نواب البرلمان: منتدى مصر 2026 فرصة لتحويل الاستثمارات إلى فرص عمل

في توقيت تتزايد فيه الحاجة إلى تعظيم موارد الاقتصاد الوطني، وجذب مزيد من الاستثمارات، وتحويل المشروعات القومية إلى عوائد ملموسة يشعر بها المواطن، يفتح منتدى مصر 2026 الباب أمام نقاش موسع حول أولويات المرحلة المقبلة، وآليات الانتقال من تنفيذ المشروعات إلى تعظيم مردودها الاقتصادي والاجتماعي.

وأكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أن نجاح المنتدى لا يقاس بحجم المناقشات والفعاليات فحسب، وإنما بقدرته على بلورة حلول عملية تدعم الإنتاج، وتوفر فرص العمل، وتعزز تنافسية الاقتصاد المصري، وتدفع نحو تنمية مستدامة تضع المواطن في صدارة الأولويات.

أحمد الجهمي: تعظيم العائد من المدن الجديدة أولوية المرحلة المقبلة

أكد النائب أحمد الجهمي، عضو مجلس الشيوخ، أن منتدى مصر 2026 يمثل فرصة مهمة لمناقشة مستقبل التنمية العمرانية، واستكشاف آفاق جديدة لجذب الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من المشروعات القومية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل جديدة.

وأوضح أن قطاع التنمية العمرانية والعقارات يرتبط بمجموعة واسعة من الأنشطة الصناعية والإنتاجية والخدمية، الأمر الذي يجعله أحد القطاعات المؤثرة في معدلات النمو، مشددًا على ضرورة الانتقال إلى مرحلة تعظيم كفاءة الاستثمارات القائمة، وتحقيق أقصى استفادة من المدن الجديدة والمشروعات القومية.

وأشار الجهمي إلى أهمية تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، وتوفير بيئة جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية، مع الالتزام بمعايير الجودة والاستدامة.

وشدد على ضرورة تحقيق التوازن في السوق العقارية بين مصالح المطورين وحقوق المواطنين، من خلال تعزيز الشفافية والالتزام بمواعيد تسليم الوحدات ورفع جودة المشروعات.

وأضاف أن نجاح المدن الجديدة يرتبط بقدرتها على التحول إلى مجتمعات متكاملة توفر الخدمات التعليمية والصحية والتجارية ووسائل النقل وفرص العمل، بما يرفع معدلات الإشغال ويخفف الضغط عن المدن القائمة.

وأكد أن المعيار الحقيقي لنجاح المنتدى هو الخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ، تحول الفرص الاستثمارية إلى مشروعات منتجة تحقق قيمة مضافة للاقتصاد وتحسن مستوى معيشة المواطنين.

عمرو رشاد: بناء الإنسان وتمكين الشباب ركيزة التنمية المستدامة

من جانبه، أكد النائب عمرو رشاد، عضو لجنتي الإسكان والقيم بمجلس الشيوخ، ورئيس قطاع وسط الجيزة بحزب حماة الوطن، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح منتدى مصر 2026 تحمل دلالات مهمة بشأن أولويات المرحلة المقبلة، وتعكس أهمية مواصلة العمل لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات.

وأوضح رشاد أن التنمية الحقيقية لا تقتصر على تطوير البنية التحتية وإقامة المشروعات، بل تشمل الاستثمار في الإنسان، وتنمية قدرات الشباب، ورفع جودة الخدمات ومستوى المعيشة.

وأضاف أن المناقشات المتعلقة بالشباب والرياضة تبرز أهمية توفير فرص حقيقية أمام الأجيال الجديدة للمشاركة والإبداع، واكتشاف المواهب ورعايتها، مؤكدًا أن الرياضة أصبحت مجالًا مهمًا للاستثمار في القدرات البشرية وخلق الفرص.

وأشار إلى أن التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع والقطاع الخاص يمثل عنصرًا أساسيًا لتوسيع نطاق التنمية والاستفادة من طاقات الشباب، مشددًا على ضرورة تحويل الأفكار المطروحة خلال المنتدى إلى برامج وسياسات قابلة للتنفيذ تحقق نتائج ملموسة.

واختتم رشاد بالتأكيد على أن وضع المواطن في مقدمة الأولويات، وتحقيق التوازن بين تطوير الخدمات وبناء القدرات وتحسين مستوى المعيشة، يمثل أساسًا لتعزيز الاستقرار ومواصلة مسيرة التنمية.

طارق شكري: دعم القطاع الخاص وزيادة الإنتاج مفتاح تعزيز تنافسية الاقتصاد

وفي السياق ذاته، أكد النائب طارق شكري، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن منتدى مصر 2026 يمثل منصة مهمة لتعزيز الحوار بين الحكومة ومجتمع الأعمال والمستثمرين، وطرح رؤى جديدة لدعم الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.