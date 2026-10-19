الرئيس السيسي يستذكر موقفًا للرئيس الأسبق مبارك بشأن وزير الكهرباء ماهر أباظة

استعاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بمنتدى مصر 2026، موقفًا للرئيس الأسبق حسني مبارك، تساءل خلاله عن وزير الكهرباء، مشيرًا إلى تولي الدكتور ماهر أباظة المنصب في تلك الفترة.

وقال الرئيس السيسي: «في تعليق للرئيس مبارك كان بيسأل على وزير الكهرباء، دكتور ماهر أباظة كان ماسك ساعتها الدكتور حسن، الله يمسيه بالخير ماهر أباظة»، لافتًا إلى أنه بعد ذلك بنحو 4 أو 5 سنوات وقعت أحداث عام 2011.

استقرار البلاد

وأضاف أن الدولة المصرية تواجه تحديات ترتبط بحجم سكانها واحتياجاتهم، وهو ما يتطلب إدراك حجم المسؤوليات والعمل على تجاوز المشكلات، مع الحفاظ على استقرار البلاد ومؤسساتها.