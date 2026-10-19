الرئيس السيسي: الدولة مش الحكومة بس.. الدولة بشعبها كله

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مفهوم الدولة لا يقتصر على الحكومة، وإنما يشمل الشعب المصري بأكمله، مشددًا على أن الحفاظ على الدولة مسؤولية تتطلب مشاركة الجميع.

وأوضح السيسي أن وجود تقصير في بعض الملفات لا ينبغي أن يكون مبررًا لتهميش دور الدولة أو التقليل من أهميتها، لافتًا إلى أن التعامل مع أوجه القصور يجب أن يكون بهدف الإصلاح والتطوير.

وأضاف أن الدولة المصرية تواجه تحديات ترتبط بحجم سكانها واحتياجاتهم، وهو ما يتطلب إدراك حجم المسؤوليات والعمل على تجاوز المشكلات، مع الحفاظ على استقرار البلاد ومؤسساتها.