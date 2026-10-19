الرئيس السيسي: لازم نفتكر أحداث 2011 ونستدعي الذاكرة

دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى استدعاء الذاكرة بشأن أحداث عام 2011، مؤكدًا أهمية تذكير الأجيال المختلفة بما مرت به مصر خلال تلك الفترة، حتى لو شعر البعض بالملل من تكرار الحديث عنها.

وأوضح السيسي أن الشباب الذين عاصروا أحداث 2011 تختلف رؤيتهم وتجربتهم عن الأجيال التي لم تعش تلك الأحداث، مشيرًا إلى أهمية فهم التجارب السابقة والاستفادة منها في التعامل مع التحديات الراهنة.

وأكد أن تذكر ما مرت به البلاد يساعد على إدراك أهمية الحفاظ على الدولة المصرية، وعدم التعامل مع استقرارها باعتباره أمرًا يمكن الاستغناء عنه أو التفريط فيه.