الرئيس السيسي: مهما اختلفنا مع الحكومة أو الرئيس لازم نحافظ على بلدنا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الاختلاف مع الحكومة أو رئيس الجمهورية لا يجب أن يؤثر على مسؤولية المواطنين تجاه وطنهم، مشددًا على أهمية الحفاظ على الدولة المصرية، مهما كانت الخلافات أو التحديات.

وأوضح السيسي خلال منتدي مصر أن الدولة لا تعني الحكومة وحدها، وإنما تشمل الشعب المصري بأكمله، مؤكدًا أن الحفاظ عليها مسؤولية مشتركة، وأنه لا ينبغي السماح بتهميش دورها أو التقليل من أهميتها.

وأضاف أن استدعاء أحداث عام 2011 يأتي بهدف تذكير المواطنين بما مرت به البلاد، وضرورة الاستفادة من التجارب السابقة للحفاظ على استقرار الدولة.