الرئيس السيسي: الكل يمشي بس مصر تقعد.. واستقرار الدولة أساس الحفاظ على الإنجازات

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه نحدث من كام يوم أن البلد جات على الأرض خلال فترات سابقة، لأن أي حالة عدم إستقرار تحدث يمكن أن تؤثر على الإنجازات التي تمت.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته التي ألقاها بمنتدى مصر 2026، أن “الكل يمشي بس مصر تقعد لأن 110 مليون ممكن يشيل ذنبهم لو هي ضاعت”.

وتابع الرئيس السيسي، أن “قطاع الكهرباء والزراعة والصناعة والتعليم وكل القطاعات في 2011 كانت تمثل قمة السقوط، ولذلك احنا بدانا بالمصريين مرحلة البناء الحقيقي للدولة”.

أنا مش بمن ولا بقدم نفسي

وأشار الرئيس السيسي إلى أنه “أنا مش بمن ولا بقدم نفسي ومكانش في فكري أنه اخلي بالي على نفسي او اهلي، لأن المخاطر في إتخاذ كل القرارات كانت عالية ولكن كان مطلوب أن تتم”.