أحمد موسى: الرئيس السيسي فتح كل الملفات من أجل حل مشكلات المواطنين

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن في 2011 كان تنظيم الإخوان الإرهابي كان يقطع الطرق ويرهب الشعب، و انهارت منظومة الصحة والتعليم والكهرباء.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، أن لابد أن يتعلم كل طالب تاريخ مصر، مستدركا أن لابد أن نحافظ على اللغة العربية وكل طالب لابد أن يتعلمها.

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن نسب الحضور فى المدارس تجاوزت 97 %، مؤكدا أن الرئيس السيسي فتح كل الملفات من أجل حل مشاكل المواطنين.



وتابع أحمد موسى، أن :"البطل في مصر هو الشعب.. ينظر لمصر بالبنان والرئيس السيسي اخد القرار وتحرك على الأرض وكان بينزل كل يوم جمعة في أماكن كان لا يمكن لأي رئيس جمهورية أن ينزلها وراح الدويقة وبقت مدينة الأمل، مشير إلى أن الرئيس السيسى تابع كل المشروعات بنفسه حتى تم تطويرها.