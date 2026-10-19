طريقة عمل طاجن السبيط بالطماطم في الفرن خلال عشر دقائق فقط

طاجن السبيط بالطماطم من وصفات المأكولات البحرية اللذيذة، وبيتميز بصوص الطماطم المتسبك مع الثوم والكمون والشطة حسب الرغبة. والسر في نجاحه إن السبيط يصبح أكثر طراوة، بدون ما يصبح مطاطي أو ناشف.

يقدم الشيف محمود العمدة طريقة عمل طاجن السبيط بالطماطم فى الفرن.

المكونات

نصف كيلو سبيط منظف ومقطع حلقات

4 حبات طماطم مبشورة

بصلة كبيرة مفرومة

5 فصوص ثوم مفروم

فلفل أخضر مقطع

ملعقتان كبيرتان زيت

ملعقة كبيرة صلصة طماطم

عصير نصف ليمونة

ملح وفلفل أسود وكمون

رشة كزبرة جافة

شطة حسب الرغبة

نصف كوب ماء ساخن عند الحاجة

طريقة التحضير

1. تشويح البصل والثوم

سخني الزيت في طاسة، وضيفي البصل وقلبيه لحد ما يدبل، ثم ضيفي الثوم والفلفل الأخضر وقلبي لمدة دقيقة.

2. تحضير صلصة الطماطم

ضيفي الطماطم المبشورة وصلصة الطماطم والكمون والكزبرة والفلفل الأسود والملح، وسيبي الخليط يتسبك على نار متوسطة حوالي 10 دقائق.

3. إضافة السبيط

ضيفي حلقات السبيط وقلبيها مع الصلصة. لو الصوص تقيل جدًا، ضيفي قليلًا من الماء الساخن، ثم اتركيه يغلي غلوة خفيفة.

4. تسوية الطاجن

انقلي الخليط إلى طاجن فرن، وادخليه فرنًا مسخنًا مسبقًا على 200 درجة مئوية حتى ينضج السبيط ويتسبك الصوص، وغالبًا يحتاج نحو 15–25 دقيقة حسب حجم القطع ودرجة نضجها قبل دخول الفرن.

أسرار نجاح طاجن السبيط