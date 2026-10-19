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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل طاجن السبيط بالطماطم في الفرن خلال عشر دقائق فقط

طريقة عمل طاجن السبيط بالطماطم في الفرن
طريقة عمل طاجن السبيط بالطماطم في الفرن
أسماء عبد الحفيظ

طاجن السبيط بالطماطم من وصفات المأكولات البحرية اللذيذة، وبيتميز بصوص الطماطم المتسبك مع الثوم والكمون والشطة حسب الرغبة. والسر في نجاحه إن السبيط يصبح أكثر طراوة، بدون ما يصبح مطاطي أو ناشف.

طريقة عمل طاجن السبيط في المنزل بخطوات سهلة وطعم شهي

يقدم الشيف محمود العمدة طريقة عمل طاجن السبيط بالطماطم فى الفرن.

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زي الجاهز وبمذاق لذيذ ... طريقة عمل طاجن السبيط في المنزل

المكونات

Aros de Calamar Premium: Delicioso Aperitivo de Mar en Tu Mesa – Tienda Friosur

  • نصف كيلو سبيط منظف ومقطع حلقات
  • 4 حبات طماطم مبشورة
  • بصلة كبيرة مفرومة
  • 5 فصوص ثوم مفروم
  • فلفل أخضر مقطع
  • ملعقتان كبيرتان زيت
  • ملعقة كبيرة صلصة طماطم
  • عصير نصف ليمونة
  • ملح وفلفل أسود وكمون
  • رشة كزبرة جافة
  • شطة حسب الرغبة
  • نصف كوب ماء ساخن عند الحاجة

طريقة التحضير

A Classic and Savory Moroccan Dish — Kefta Tagine - slice of culture

1. تشويح البصل والثوم

سخني الزيت في طاسة، وضيفي البصل وقلبيه لحد ما يدبل، ثم ضيفي الثوم والفلفل الأخضر وقلبي لمدة دقيقة.

Mastering Tomato Sauce: Simple Ways on How to Cut Acidity – Gallo Sauces

2. تحضير صلصة الطماطم

ضيفي الطماطم المبشورة وصلصة الطماطم والكمون والكزبرة والفلفل الأسود والملح، وسيبي الخليط يتسبك على نار متوسطة حوالي 10 دقائق.

Spaghetti with Spicy Squid and Tomato Sauce Recipe – Getfish Seafood

3. إضافة السبيط

ضيفي حلقات السبيط وقلبيها مع الصلصة. لو الصوص تقيل جدًا، ضيفي قليلًا من الماء الساخن، ثم اتركيه يغلي غلوة خفيفة.

طريقة عمل

4. تسوية الطاجن

انقلي الخليط إلى طاجن فرن، وادخليه فرنًا مسخنًا مسبقًا على 200 درجة مئوية حتى ينضج السبيط ويتسبك الصوص، وغالبًا يحتاج نحو 15–25 دقيقة حسب حجم القطع ودرجة نضجها قبل دخول الفرن.

أسرار نجاح طاجن السبيط

  • ما تكثريش الماء: السبيط والطماطم بيطلعوا سوائل أثناء التسوية.
  • خلي بالك من مدة الطهي: السبيط ممكن يبقى مطاطي لو اتسوى مدة غير مناسبة؛ القطع الصغيرة تحتاج وقتًا أقل.
  • الليمون في النهاية: ضيفي عصير الليمون بعد التسوية أو قبل التقديم مباشرة للحفاظ على نكهته.
  • لنكهة مطاعم السمك: ممكن تضيفي رشة كزبرة جافة إضافية مع الثوم، وفلفل حار لو بتحبي الطعم الحراق.
  • قدمي الطاجن ساخنًا مع الأرز الصيادية أو الأرز الأبيض وسلطة خضراء.
طريقة عمل طاجن السبيط طريقة عمل طاجن السبيط بالطماطم في الفرن طاجن السبيط بالطماطم

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طريقة عمل طاجن السبيط بالطماطم في الفرن خلال عشر دقائق فقط

طريقة عمل طاجن السبيط بالطماطم في الفرن
طريقة عمل طاجن السبيط بالطماطم في الفرن
طريقة عمل طاجن السبيط بالطماطم في الفرن

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