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هل يجوز قراءة آيات معينة من القرآن بنية الشفاء؟.. الإفتاء توضح حكم الرقية الشرعية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجوز قراءة آيات معينة من القرآن بنية الشفاء؟.. الإفتاء توضح حكم الرقية الشرعية

دار الإفتاء
دار الإفتاء
أحمد سعيد

هل يجوز قراءة آيات معينة من القرآن بنية الشفاء؟ وما أفضل آيات القرآن للشفاء من الأمراض وتخفيف الألم؟ فهي من الأسئلة التي تشغل بال كثيرين خاصة عند المرض أو التعب؛ لذا يبحث البعض عن الرقية الشرعية الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية، وفي السطور التالية نتعرف على رأي دار الإفتاء حول هل يجوز للمسلم قراءة آيات وسور معينة بنية طلب الشفاء من الله سبحانه وتعالى، مع الأخذ بالأسباب الطبية.

هل قراءة القرآن بنية الشفاء جائزة شرعًا؟

وفي السياق، بيّن الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء، حكم قراءة القرآن بنية شفاء المريض، مؤكدا قراءة بعض آيات القرآن بنية شفاء المريض، أو قضاء الحاجات وتيسير الأمور والتحصين جائز شرعًا ولا حرج فيه.

هل توجد آيات محددة لعلاج كل مرض؟

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريحات سابقة، أن الشريعة الإسلامية تعرف ما يُسمى بـ «المجربات»، وهي أمور جربها العلماء ووجدوا أنها لا تتعارض مع أحكام الدين، ومن بينها قراءة حزب البحر المنسوب إلى الإمام أبي الحسن الشاذلي.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء، إلى مكانة الإمام أبي الحسن الشاذلي العلمية والروحية، موضحًا أنه كان عالمًا في التفسير والحديث والفقه والتصوف، وأن عددًا من العلماء أثنوا على علمه وورعه وتقواه، مستشهدًا بما ذكره الحافظ السيوطي وابن دقيق العيد في الثناء عليه.

ما هي آيات القرآن للرقية الشرعية؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، إلى أن حزب البحر يبدأ بقراءة سورة الفاتحة، وهي من القرآن الكريم، ثم يتضمن صيغًا للدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى بطلب النصر والتوفيق. 

ونوه بأن قراءة القرآن والدعاء بهما لشفاء المريض وقضاء الحاجات وتيسير الأمور جائزة شرعًا.

هل يجوز تخصيص آيات من القرآن بنية الشفاء؟

وبناء على فتوى أمين الإفتاء، فإن قراءة القرآن الكريم بنية الاستشفاء والرقية الشرعية جائزة، كما يجوز الدعاء إلى الله بالشفاء أثناء القراءة وبعدها. 

ومن أشهر ما يُقرأ في الرقية الشرعية سورة الفاتحة، وآية الكرسي، وسورة الإخلاص، وسورتا الفلق والناس.

آيات وسور من القرآن للرقية الشرعية

  • سورة الفاتحة: من السور التي ثبت الاستشفاء بها في السنة النبوية.
  • آية الكرسي: الآية 255 من سورة البقرة.
  • آخر آيتين من سورة البقرة: من الآيات التي ورد في فضلهما أحاديث صحيحة.
  • سورة الإخلاص: تُقرأ ضمن الرقية الشرعية.
  • سورة الفلق وسورة الناس: للاستعاذة بالله من الشرور والحسد.

أدعية نبوية تقال في الرقية الشرعية

-بسم الله أرقيك، من كل شيءٍ يؤذيك، من شرّ كلّ نفسٍ أو عين حاسدٍ الله يشفيك، بسم الله أرقيك.
- بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيءٌ في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم؛ ثلاث مراتٍ. بسم الله يبْريك، ومن كل داءٍ يشفيك، ومن شرّ حاسدٍ إذا حسد، وشرّ كلّ ذي عينٍ.

- بسم الله (ثلاثًا) أعوذ بالله وقدرته من شرّ ما أجد وأحاذر؛ سبع مراتٍ.
- أذهب البأس رب الناس، واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاءً لا يغادر سقمًا. أعوذ بكلمات الله التامّة من كلّ شيطانٍ وهامّةٍ وكلّ عينٍ لامةٍ.
- أعوذ بكلمات الله التامّات من شرّ ما خلق. أسأل الله العظيم ربّ العرش العظيم أن يشفيك؛ سبع مرّاتٍ.
- اللهم صلِ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيدٌ، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميدٌ مجيدٌ.

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