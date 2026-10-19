قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالرقم القومي.. دليل صرف والاستعلام عن دعم تكافل وكرامة نوفمبر 2026
شائعة إخوانية.. الداخلية تنفي محاولة انتــ.حار نزلاء بمركز إصلاح وتأهيل بالإسكندرية
أوقف هذه التطبيقات.. مهاب مجاهد يكشف كيف تستطيع تقليل التعلق بالهاتف
ترامب: نتفاوض مع روسيا بشأن إيران.. وزيلينسكي يعرقل جهود السلام
كيف تحصن نفسك من كل شيء قبل النوم؟.. بـ10 سور تنجو من أكبر مخاوفك
نجم خارق.. الصحافة التركية تحتفي بهدف صلاح في ديربي بشكتاش
مسيرات أوكرانية تستهدف مراكز بيانات روسية وتشل حياة الملايين
بهدف مرموش.. توتنهام يهزم كوفنتري 3-1 في الدوري الإنجليزي
استخراج قيد عائلي 2026.. الأوراق المطلوبة والخطوات والرسوم ومدة الاستلام
تراجع من جديد.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر
لبنان وتداعيات التوتر في الشرق الأوسط أبرز القضايا على طاولة مجلس الأمن خلال الأسبوع الجاري
الاحتلال الإسرائيلي يقتحم قرية فلسطينية شرق رام الله
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل تختلف مشروعية عوائد الشهادات البنكية باختلاف ثباتها أو تغيرها؟.. أمين الإفتاء يجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء
أحمد سعيد

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول ما إذا كان هناك اختلاف في الحكم الشرعي بين العوائد الثابتة والمتغيرة للأوعية الادخارية والاستثمارية، موضحًا أن اختلاف دورية احتساب العائد أو تغيره لا يمثل في حد ذاته فارقًا في الحكم، وفقًا للتوضيح الذي قدمه بشأن طبيعة هذه الأوعية.

هل تختلف مشروعية عوائد الشهادات البنكية باختلاف ثباتها أو تغيرها؟

وأوضح الشيخ أحمد وسام، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، أن الأوعية الادخارية والاستثمارية تقوم على دراسات جدوى، فمنها أوعية يتغير عائدها يوميًا، وأخرى تُحتسب عوائدها وفق دراسات دورية ربع سنوية أو نصف سنوية أو سنوية.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن وصف بعض العوائد بأنها ثابتة لا يعني ثباتها المطلق، وإنما قد يكون الثبات نسبيًا وفقًا لطبيعة الوعاء الاستثماري ومدته، موضحًا أن الأوعية تختلف بحسب كونها قصيرة الأجل أو طويلة الأجل أو مرتبطة بالاحتساب اليومي للعائد.

وضرب أمين الفتوى بدار الإفتاء مثالًا بشهادات قناة السويس، موضحًا أن العائد المعلن عليها شهد تعديلًا في إحدى الفترات من 16% إلى 15%، وفقًا لما ذكره خلال اللقاء، معتبرًا أن ذلك يوضح أن العائد قد يتغير تبعًا للظروف والدراسات المرتبطة بالوعاء الاستثماري.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن تحديد العوائد يتأثر كذلك بسياسات البنك المركزي وسعر «الكوريدور»، وهو مصطلح اقتصادي يرتبط بأسعار الفائدة التي يحددها البنك المركزي، موضحًا أن طبيعة الوعاء الاستثماري ودورية احتساب عائده تؤثران في آلية تحديده وتغييره.

الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء دار الإفتاء الإفتاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يستذكر موقفًا للرئيس الأسبق مبارك بشأن وزير الكهرباء ماهر أباظة

قطع المياه

من 6 مساءً حتى منتصف الليل.. انقطاع المياه عن 16 منطقة وضعفها في 3 أخرى بالقاهرة

الصورة المتداولة

بعد شكاوى ضغط التقيييمات والواجبات| تلميذ ابتدائي يكتب: أمنيتي المدرسة تقع

قفزة جديدة في أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

بعد تجاوز الـ 6 آلاف.. قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم الإثنين بمصر

هالاند

برشلونة يبدأ مفاوضات لضم هالاند من السيتي.. تفاصيل

الاهلي

شوبير يكشف عن قرار ناري من عموتة للاعبي الأهلي في الدوري

محمد هاني

التقدير أولا.. محمد هاني يحدد شرطه الأساسي للاستمرار مع الأهلي

وزير الداخلية

بالأسماء.. وزير الداخلية يقرر رد الجنسية المصرية لـ 21 مواطنا

ترشيحاتنا

خيتافي

خيتافي يتعادل مع رايو فاليكانو 1-1 في الدوري الإسباني

المصري البورسعيدي

المصري البورسعيدي يتعادل مع أبو قير للأسمدة 1-1 في الدوري الممتاز

صلاح

فخر مصر على مر العصور.. هشام يكن يحتفي بمحمد صلاح

بالصور

طريقة عمل الكابوريا في البيت زي المطاعم

طريقة عمل الكابوريا في البيت زي المطاعم
طريقة عمل الكابوريا في البيت زي المطاعم
طريقة عمل الكابوريا في البيت زي المطاعم

شعرك بيتساقط أكتر مع تغير الفصول؟.. متى يستدعي هذا الأمر شعورنا بالقلق؟

شعرك بيتساقط أكتر مع تغير الفصول؟ متى يستدعي القلق؟
شعرك بيتساقط أكتر مع تغير الفصول؟ متى يستدعي القلق؟
شعرك بيتساقط أكتر مع تغير الفصول؟ متى يستدعي القلق؟

مع تقلبات الطقس.. 7 علامات لا تهمليها عند الشعور بالبرد

مع تقلبات الطقس.. 7 علامات لا تهمليها عند الشعور بالبرد
مع تقلبات الطقس.. 7 علامات لا تهمليها عند الشعور بالبرد
مع تقلبات الطقس.. 7 علامات لا تهمليها عند الشعور بالبرد

بتحسي بالبرد رغم اعتدال الجو؟ 7 علامات تكشف السبب

بتحسي بالبرد رغم اعتدال الجو؟ 7 علامات تكشف السبب
بتحسي بالبرد رغم اعتدال الجو؟ 7 علامات تكشف السبب
بتحسي بالبرد رغم اعتدال الجو؟ 7 علامات تكشف السبب

فيديو

اسعار فستانين الجونة 2026

نصف مليون جنيه في فستان واحد .. أسعار صادمة لفساتين نجمات الجونة 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أبناء فوزية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: فن الخط لغة حوار بين مصر والصين

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: شفرة الـ 2030 في كواليس هندسة الأمن القومي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان ينتظر

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من احتواء الصدمة إلى بناء المرونة.. مصر وأزمات الطاقة والغذاء والديون

المزيد