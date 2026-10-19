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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

برشلونة يبدأ مفاوضات لضم هالاند من السيتي.. تفاصيل

هالاند
هالاند
علا محمد

كشفت تقارير صحفية مفاجأة باتخاذ برشلونة خطوة مثيرة بشأن التفاوض على التعاقد مع إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، خلال الفترة المقبلة من أجل تدعيم خط هجوم الفريق.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت في وقت سابق أن برشلونة يراقب هالاند لأجل التعاقد معه، مستغلا أزمة مانشستر سيتي الحالية الخاصة بخرق القواعد المالية للدوري الإنجليزي الممتاز.


وحسبما ذكرت صحيفة «El Nacional»، فإن برشلونة اتخذ خطوة مثيرة بعدما بدأ مفاوضات بشأن صفقة ضم إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، خلال الفترة المقبلة.

واكدت الصحيفة أن برشلونة يسعى إلى التقدّم على غريمه ريال مدريد بالتحرك أولاً لضم النجم النرويجي قبل أن يبدأ اللوس بلانكوس المفاوضات. ومن المتوقع أن يغادر اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا، السيتي إذا أدّت العقوبات المفروضة عليه عقب إدانته إلى هبوطه إلى الدرجة الأدنى.

تقارير صحفية برشلونة إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي مانشستر سيتي ريال مدريد

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