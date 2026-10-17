محمد صلاح يطارد أساطير أوروبا.. الفرعون يعادل هالاند ويواصل كتابة التاريخ مع طرابزون

يواصل النجم المصري محمد صلاح فرض اسمه بين كبار نجوم كرة القدم الأوروبية بعدما خطف الأنظار بقميص طرابزون سبور التركي وقاد فريقه لتحقيق فوز مهم على كوبس كوبيو بنتيجة 4-2 في دوري المؤتمر الأوروبي بعدما سجل هدفا وصنع آخر ليضيف إنجازا جديدا إلى سجله الحافل بالأرقام القياسية.

ولم تتوقف مكاسب صلاح عند مساهمته في انتصار فريقه بل امتدت إلى سباق الهدافين التاريخيين للمسابقات الأوروبية للأندية بعدما رفع رصيده إلى 65 هدفا معادلا النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي ليواصل تقدمه في قائمة تضم نخبة من أبرز نجوم اللعبة عبر تاريخها.

محمد صلاح يعادل هالاند ويقترب من رقم دجيكو وشيفتشينكو

بحسب تقرير نشره موقع "61 Saat" التركي نجح محمد صلاح في الوصول إلى 65 هدفا في مسابقات الأندية الأوروبية ليتقاسم المركز الحادي عشر في قائمة الهدافين التاريخيين مع إيرلينج هالاند في إنجاز جديد يعكس استمرارية النجم المصري على الساحة القارية رغم انتقاله إلى تجربة جديدة مع طرابزون سبور.

وبات قائد منتخب مصر على بعد هدفين فقط من معادلة رصيد الثنائي إدين دجيكو وأندري شيفتشينكو، اللذين يمتلك كل منهما 67 هدفا وهو ما يمنح صلاح فرصة جديدة للتقدم في ترتيب الهدافين خلال المباريات المقبلة.

وجاءت أهداف صلاح الأوروبية خلال مسيرته مع خمسة أندية مختلفة، بداية من بازل السويسري، مرورًا بفيورنتينا وروما الإيطاليين ثم ليفربول الإنجليزي وصولا إلى محطته الحالية مع طرابزون سبور التركي.

هدف وصناعة.. محمد صلاح يقود طرابزون سبور للفوز على كوبس كوبيو

قدم محمد صلاح عرضا مميزا خلال مواجهة كوبس كوبيو، بعدما لعب دورًا بارزًا في فوز طرابزون سبور بأربعة أهداف مقابل هدفين خارج ملعبه إذ صنع هدف التقدم الذي سجله بول أونواتشو في الدقيقة الثالثة، قبل أن يترك بصمته التهديفية بتسجيل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 44، عبر تسديدة ساقطة بقدمه اليسرى.

ومثّل الهدف محطة مهمة في مشوار صلاح مع فريقه التركي بعدما افتتح سجله التهديفي في المسابقات الأوروبية بقميص طرابزون سبور عقب عدم نجاحه في التسجيل خلال مواجهتي الملحق المؤهل للدوري الأوروبي أمام فيرينكفاروش.

وشهدت المباراة حدثا آخر في مسيرة النجم المصري مع فريقه الجديد بعدما ارتدى شارة القيادة للمرة الأولى عقب تعرض بول أونواتشو للإصابة في بداية اللقاء، ليؤكد مكانته داخل صفوف الفريق ودوره القيادي في الملعب.

إنجاز أوروبي جديد لمحمد صلاح يتفوق به على أساطير اللعبة

واصل محمد صلاح تحقيق الأرقام المميزة في البطولات القارية بعدما أصبح ثالث لاعب ينجح في التسجيل والصناعة خلال مسابقات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي، وفقًا لبيانات أوبتا التي أشار إليها التقرير التركي.

وسبق النجم المصري إلى تحقيق هذا الإنجاز كل من الألماني ماريو جوتزه والهولندي كودي جاكبو، زميله السابق في ليفربول.

كما رفع صلاح عدد المباريات التي تمكن خلالها من التسجيل وصناعة هدف آخر في البطولات الأوروبية الكبرى إلى 13 مباراة منذ موسم 2017-2018 متقدما على ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في هذا الإحصاء بحسب التقرير.

وتعكس هذه الأرقام قدرة النجم المصري على الجمع بين الفاعلية التهديفية وصناعة الفرص بما يجعله أحد أبرز اللاعبين الذين تركوا بصمتهم في المنافسات الأوروبية خلال السنوات الأخيرة.

أرقام محمد صلاح مع طرابزون سبور في موسم 2026-2027

يقدم محمد صلاح مستويات لافتة منذ بداية تجربته مع طرابزون سبور، إذ تشير الأرقام الواردة في التقرير التركي إلى تسجيله 8 أهداف وصناعة 4 أخرى خلال 10 مباريات رسمية في موسم 2026-2027.

وجاءت غالبية مساهمات قائد منتخب مصر في الدوري التركي الممتاز، بعدما سجل 7 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة خلال 7 مباريات قبل أن يفتتح سجله التهديفي في المسابقات الأوروبية بهدفه أمام كوبس كوبيو.

وكان صلاح قد توج بجائزة أفضل لاعب في الدوري التركي الممتاز عن شهر سبتمبر، ليواصل حصد الإشادات مع فريقه الجديد بعدما فرض نفسه سريعًا ضمن العناصر المؤثرة في تشكيلة طرابزون سبور.

كريستيانو رونالدو على القمة ومحمد صلاح يواصل مطاردة الكبار

يتصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو قائمة الهدافين التاريخيين لمسابقات الأندية الأوروبية برصيد 145 هدفا متفوقا على الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي يحتل المركز الثاني برصيد 132 هدفًا، بينما يأتي البولندي روبرت ليفاندوفسكي في المرتبة الثالثة بعدما سجل 117 هدفًا.

وتضم القائمة مجموعة من أبرز الهدافين في تاريخ كرة القدم حيث يأتي الفرنسي كريم بنزيما برصيد 92 هدفا يليه الإنجليزي هاري كين بـ81 هدفا ثم الإسباني راؤول جونزاليس بـ77 هدفا والفرنسي كيليان مبابي بـ73 هدفا بينما يمتلك الإيطالي فيليبو إنزاجي 70 هدفا.

ويحتل محمد صلاح مكانة مميزة في هذه القائمة برصيد 65 هدفا بالتساوي مع إيرلينج هالاند ليواصل النجم المصري رحلته في مطاردة الأرقام التاريخية مستفيدا من تألقه مع طرابزون سبور وطموحه في إضافة المزيد من الإنجازات إلى مسيرته الاحترافية.