المتهم كان يلهو بفرد خرطوش .. التحريات تكشف تفاصيل مقــ.تل طالبة في شبرا الخيمة

كشفت التحريات الأولية في واقعة مقتل الطالبة نورا، البالغة من العمر 17 عامًا، بمنطقة 15 مايو بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، عن تفاصيل جديدة، حيث تبين أن المتهم كان يلهو بسلاح ناري «فرد خرطوش» أمام المجني عليها وصديقتها، قبل أن تخرج منه طلقة تصيب الفتاة وتُنهي حياتها.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى وجود نورا برفقة صديقتها «ذكرى» وخطيب الأخيرة، في محاولة للصلح بينهما وإنهاء خلاف نشب بينهما، إلا أن اللقاء انتهى بمأساة، بعدما خرجت طلقة من السلاح الناري الذي كان بحوزة المتهم خلال لهوه به.



وأصابت الطلقة المجني عليها في الوجه والصدر، لتسقط أرضًا وتلفظ أنفاسها الأخيرة في الحال، وسط حالة من الصدمة، فيما فر المتهم من موقع الحادث عقب الواقعة.

وعقب تلقي البلاغ، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وبدأت في إجراء التحريات وجمع المعلومات لكشف ملابساته، وتمكنت من تحديد مكان اختباء المتهم داخل منور أحد المنازل بمحيط الواقعة، ونجحت في ضبطه.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط السلاح الناري المستخدم في الواقعة، وجرى تحرير المحضر اللازم، فيما تولت الجهات المختصة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث كاملة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.