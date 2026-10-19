مع التقلبات الجوية وتغير درجات الحرارة، قد يشعر بعض الأشخاص بالبرودة والقشعريرة، خاصة خلال فترات الانتقال بين الفصول، لكن استمرار الإحساس بالبرد رغم ارتداء الملابس المناسبة أو وجوده في أجواء معتدلة قد يكون أحيانًا علامة على مشكلة صحية تحتاج إلى الانتباه.

مع تقلبات الطقس..7 علامات لا تهمليها عند الشعور بالبرد

وقد يرتبط الشعور بالبرد بعوامل مختلفة، منها انخفاض درجة حرارة الجسم، أو نقص الحديد، أو اضطرابات الغدة الدرقية، أو عدم تناول الطعام بكميات كافية، لذلك من المهم ملاحظة الأعراض المصاحبة وعدم اعتبار كل حالات الشعور بالبرد نتيجة لتغير الطقس، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

علامات لا تهمليها عند الشعور بالبرد

هناك مجموعة من العلامات التي ينبغي الانتباه إليها عند الشعور بالبرد، خاصة إذا تكررت أو استمرت لفترة طويلة، ومن أبرزها:

1. الشعور بالبرد طوال الوقت

إذا كنتِ تشعرين بالبرد باستمرار، حتى عندما يكون الآخرون مرتاحين في درجة الحرارة نفسها، فقد يكون ذلك مرتبطًا بحساسية الجسم للبرودة أو بعض المشكلات الصحية، مثل قصور الغدة الدرقية أو فقر الدم.

وفي هذه الحالة، يُفضل ملاحظة ما إذا كان الشعور بالبرد مصحوبًا بالتعب أو تغير الوزن أو شحوب البشرة، واستشارة الطبيب إذا استمر دون سبب واضح.

2. التعب والإرهاق المستمر

قد يكون الشعور بالبرد المصحوب بالإرهاق والضعف العام علامة على نقص الحديد أو فقر الدم، خاصة إذا صاحبه صداع أو دوخة أو خفقان القلب أو ضيق التنفس عند بذل مجهود.

ولا يمكن التأكد من السبب اعتمادًا على الأعراض وحدها، إذ قد يطلب الطبيب صورة دم ومخزون الحديد وفقًا للحالة.

3. شحوب البشرة وبرودة الأطراف

يمكن أن تحدث برودة اليدين والقدمين نتيجة انخفاض درجة حرارة الجو، لكن تكرارها بصورة ملحوظة، خاصة مع شحوب البشرة أو التعب، يستدعي الانتباه.

وقد ترتبط هذه الأعراض بفقر الدم أو ضعف تدفق الدم إلى الأطراف أو بعض الحالات التي تؤثر في الأوعية الدموية، لذلك ينبغي تقييمها إذا كانت مستمرة أو مصحوبة بأعراض أخرى.

4. زيادة الوزن والشعور بالخمول

إذا لاحظتِ زيادة غير مبررة في الوزن مع الشعور بالبرد والخمول وصعوبة التركيز، فقد تكون هذه الأعراض من العلامات التي تستدعي تقييم وظائف الغدة الدرقية.

ويرجع ذلك إلى أن قصور الغدة الدرقية قد يؤثر في عمليات التمثيل الغذائي وقدرة الجسم على إنتاج الحرارة، لكن التشخيص يحتاج إلى تقييم طبي وفحوصات مناسبة.

5. الدوخة والصداع المتكرر

قد يرتبط الشعور بالبرد مع الدوخة والصداع بأسباب متعددة، منها الجفاف أو عدم تناول الطعام بشكل كافٍ أو فقر الدم، كما يمكن أن تظهر هذه الأعراض في حالات أخرى تحتاج إلى التقييم.

لذلك، إذا تكررت الدوخة أو صاحبها ضعف شديد أو خفقان، فمن الأفضل عدم تجاهلها ومراجعة الطبيب لتحديد السبب.

6. القشعريرة المصحوبة بارتفاع درجة الحرارة

إذا شعرتِ بقشعريرة قوية مع ارتفاع درجة حرارة الجسم، فقد يكون ذلك علامة على وجود عدوى، مثل الإنفلونزا أو غيرها من الأمراض المعدية.

وفي هذه الحالة، يُفضل قياس درجة الحرارة ومراقبة الأعراض المصاحبة. وإذا ظهرت صعوبة في التنفس أو ارتباك أو تدهور سريع في الحالة، فيجب طلب الرعاية الطبية العاجلة.

7. برودة شديدة مع تنميل أو تغير لون الأصابع

قد يؤدي التعرض للبرد إلى تغير مؤقت في لون الأصابع، لكن تحولها إلى اللون الأبيض أو الأزرق، خاصة مع الألم أو التنميل المتكرر، قد يشير إلى مشكلة في الأوعية الدموية مثل ظاهرة رينو.

أما إذا ظهرت برودة شديدة ومفاجئة في طرف واحد مع ألم أو شحوب أو ازرقاق، فيجب التوجه للطوارئ فورًا لاحتمال وجود مشكلة في تدفق الدم.

كيف تحمين نفسك من الشعور بالبرد مع تقلبات الطقس؟

كيف تحمين نفسك من الشعور بالبرد مع تقلبات الطقس؟

للتعامل مع تغير درجات الحرارة، احرصي على ارتداء ملابس مناسبة للجو، ويفضل ارتداء عدة طبقات خفيفة يمكن تعديلها حسب درجة الحرارة، مع الاهتمام بتدفئة اليدين والقدمين.

كما يُنصح بتناول وجبات متوازنة تحتوي على البروتين ومصادر الحديد، وشرب الماء بانتظام، والحصول على قسط كافٍ من النوم. ويمكن أن تساعد الحركة المعتدلة على تحسين الدورة الدموية والشعور بالدفء.

ومن المهم عدم تناول مكملات الحديد أو الفيتامينات دون التأكد من الحاجة إليها، لأن العلاج الصحيح يعتمد على السبب الأساسي للأعراض.

متى يجب استشارة الطبيب؟

إذا استمر الشعور بالبرد رغم اعتدال الطقس، أو تكرر دون سبب واضح، أو صاحبه إرهاق مستمر أو تغير غير مبرر في الوزن أو شحوب أو خفقان، فمن الأفضل استشارة الطبيب لتحديد السبب.

أما انخفاض درجة حرارة الجسم إلى أقل من 35 درجة مئوية، خاصة مع الارتباك أو النعاس الشديد أو اضطراب التنفس، فيُعد حالة طبية طارئة تستلزم الحصول على المساعدة فورًا.