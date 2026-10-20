متحدث الوزراء: منتدى مصر يضع خطة عمل حتى 2030 لتلبية احتياجات المواطنين

أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن منتدى مصر 2026، الذي انعقد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، يستهدف أن يكون منصة للحوار الجاد والبنّاء، بما يسهم في تحديد التحديات التي تواجه الدولة ووضع آليات للتعامل معها.

وقال محمد عادل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من ماسبيرو»، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، إن المنتدى سيعمل على تحديد الأولويات المستهدفة، ووضع خطة عمل تمتد حتى عام 2030، تتضمن برامج محددة تعكس أولويات الرأي العام وشواغل المواطنين واحتياجاتهم.

تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة تستهدف تحويل مخرجات المنتدى إلى خطوات تنفيذية ملموسة على أرض الواقع، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الاستجابة لمطالبهم، وتحقيق الأهداف المحددة ضمن خطة العمل خلال السنوات المقبلة.