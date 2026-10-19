طريقة عمل الكابوريا في البيت زي المطاعم،الكابوريا من المأكولات البحرية المحببة، ويمكن تحضيرها في المنزل بطريقة سهلة مع الثوم والكمون والليمون، للحصول على مذاق غني ولحم طري من دون أن تفقد نكهتها البحرية.

يقدم الشيف محمود العمدة طريقة عمل كابوري فى البيت مثل المطاعم.

المكونات

كيلو كابوريا طازجة

بصلة كبيرة مقطعة شرائح

5 فصوص ثوم مفروم

ثمرة طماطم مقطعة

ثمرة فلفل أخضر

عصير ليمونة

ملعقتان كبيرتان زيت

ملعقة صغيرة كمون

نصف ملعقة صغيرة كزبرة جافة

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

كوب ماء ساخن تقريبًا

رشة شطة حسب الرغبة

طريقة التحضير

1. تنظيف الكابوريا

اغسلي الكابوريا جيدًا تحت الماء الجاري، ونظفي القشرة والجزء السفلي بفرشاة مناسبة، مع التخلص من الأجزاء غير الصالحة للأكل.

2. تشويح البصل والثوم

ضعي الزيت في حلة على النار، ثم أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل، وبعدها أضيفي الثوم والفلفل الأخضر وقلبي لمدة دقيقة.

3. إضافة الكابوريا والتوابل

أضيفي الطماطم والكمون والكزبرة والفلفل الأسود والملح، ثم ضعي الكابوريا وقلبي المكونات برفق، وأضيفي الماء الساخن.

4. تسوية الكابوريا

غطي الحلة واتركيها على نار متوسطة حتى تنضج الكابوريا تمامًا ويتحول لون القشرة إلى الأحمر أو البرتقالي، مع التأكد من نضج اللحم من الداخل. يختلف الوقت حسب حجم الكابوريا وطريقة التسوية.

ارفعي الحلة من على النار، ثم أضيفي عصير الليمون وقدمي الكابوريا ساخنة مع الأرز الصيادية أو الخبز والسلطة الخضراء.

أسرار نجاح الكابوريا