تظل القوات المسلحة قلاعاً منيعة، صُنعت لحماية الحدود وصون استقرار الدول، بعيداً عن المناورات السياسية أو المصالح الضيقة ؛ وفي قلب منطقة تموج بالصراعات والتحولات الخطيرة، يبرز الجيش المصري كحائط الصد الأول والضمانة الأكيدة لحماية الوطن.

ومن هنا، يأتي خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخير في حفل تخرج دفعات الأكاديمية العسكرية لعام 2026، كإشارة واضحة تكشف عن شفرة الـ 2030 ؛ وهي الرؤية الحكيمة التي توازن بين إستقرار مؤسسات الدولة وبين متطلبات الأمن القومي لحماية مستقبل الأجيال القادمة.

إن ما لا يدركه الكثيرون عن كواليس صناعة القرار العسكري هو إعتماده المطلق على مفهوم "بناء الدولة وتكامل أدوارها" بعيداً عن العشوائية.

وجاء إعلان الرئيس السيسي الحاسم بالإلتزام بنص الدستور وانتهاء مدته الرئاسية بحلول عام 2030 ليمثل جوهر هذه الشفرة؛ فهو ليس مجرد تصريح سياسي، بل هو إنعكاس لوعي القيادة وعقيدتها التي تؤمن بأن الأشخاص يرحلون وتبنى المؤسسات على قواعد الاستدامة، شريطة إعداد الكوادر وتأهيل القيادات المستقبلية وفق معايير علمية صارمة تصون كرامة الدولة وسيادتها.

إن ما يجري في كواليس الأمن القومي يتجاوز مجرد التعامل مع الأزمات اليومية؛ فـ "شفرة الـ 2030" هي خطة ذكية لحماية مستقبل مصر وسط منطقة مليئة بالمخاطر والتغيرات السريعة؛ والهدف الأساسي هنا هو بناء جيش قوي وقادر على الردع، وفي نفس الوقت الحفاظ على إستقرار مؤسسات الدولة من الداخل.

هذا التوازن يضمن أن تظل مصر هي القوة الثابتة الوحيدة في المنطقة، القادرة على حماية حدودها ومصالحها، وفرض الاستقرار وحماية سيادتها الكاملة دون أن تتأثر بالصراعات المحيطة بها.

وفي مقابل هذا الانضباط الدستوري والمؤسسي، ينبض الشارع المصري بقراءة واقعية ومشاعر صادقة تدرك حجم التهديدات المحيطة بالبلاد؛ حيث يجمع الملايين من أبناء الشعب على أهمية وحتمية وجود القيادة السياسية الحالية وحكمتها في إدارة هذه المرحلة الإنتقالية الحرجة من تاريخ الأمة.

إن هذه الحاجة الشعبية لا تقف عند حدود العاطفة، بل تنبع من وعي جماعي يرى في الرئيس السيسي صمام الأمان الوحيد لضمان عبور السفينة وسط الأمواج العاتية، واستكمال مسيرة التثبيت والبناء دون اختلال في التوازنات الداخلية أو الخارجية.

وفي كواليس صناعة القرار العسكري, لا تؤخذ القرارات بناءً على الضغوط المؤقتة، بل تُبنى على قراءة إستراتيجية عميقة للمخاطر ؛ وعند تفكيك شفرة التسليح المتسارع وتحديث قدرات الجيش المصري، نجدها نابعة من مبدأ "الردع الشامل" ؛ فامتلاك جيش قوي ومتطور هو الضمانة الوحيدة لمنع الفوضى وسط تمدد الصراعات الإقليمية.

ولأن أمن مصر القومي مرتبط عضويّاً بمحيطه، أمتدت هذه الهندسة لتشمل البحر الأحمر والخليج العربي ؛ وقد تجسد ذلك في الرسائل الحاسمة للرئيس السيسي التي أعلن فيها إستعداد مصر الكامل لحماية أراضي الأشقاء والدفاع عن أمن المملكة العربية السعودية، والجاهزية لتفعيل المسارات الدستورية لطلب تفويض من البرلمان بالتدخل العسكري المباشر إذا تطلب الأمر؛ وهو موقف إستراتيجي يعكس عقيدة الوفاء والإعتراف بالجميل للمواقف التاريخية المشتركة للأشقاء بعد عام 2013.

إن الدرس الأهم الذي يجب أن تستوعبه النخب السياسية والمدنية هو أن محاولة جر القوات المسلحة أو قياداتها إلى مساحات الجدل العام والمزايدات تعد مغامرة غير محسوبة العواقب؛ فالسياسة بطبيعتها تحتمل الإختلاف والتبدل، أما العسكرية فتقوم على الطاعة، والإنضباط، والسرية الإستراتيجية.

إن النار التي تنير الدرب وتمنح الدفء للدولة، هي نفسها النار التي تحرق من يحاول العبث بلهيبها؛ لذا يظل الحفاظ على "مسافة أمان مقدسة" مع حماة الوطن هو الخط الفاصل بين البقاء والإنهيار ومتى ما جرى التشكيك في صورة القيادة العسكرية، تصدع جدار الحماية الأول للدولة، وتحول الوطن لا قدر الله إلى نموذج تائه كدول الجوار التي غابت عنها هذه المسافة فوقعت في فخ الحروب الأهلية.

وتثبت "شفرة الـ 2030" في النهاية أن الحفاظ على إستقرار الجيش المصري وقادته ليس إنحيازاً سياسياً ضيقاً، بل هو ضرورة وجودية لإستمرار دولة قوية وشامخة.

ومن هنا، يظل بقاء هذه المؤسسة الوطنية بعيدً عن المزايدات، ليتفرغ حماتها لصناعة القرارات الحاسمة التي تصون سلامة الوطن براً وبحراً وجواً، ولتبقى راية مصر عالية ومنصورة إلى الأبد، محمية بوعي شعبها وقوة جيشها.