مروحيات الطوارئ تجلي عالقين جراء السيول في شرق إسبانيا

تواصل طواقم الطوارئ الإسبانية عمليات إجلاء الأشخاص العالقين في بلدة أوليفا شرقي البلاد، باستخدام المروحيات، عقب تضرر المنطقة جراء السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة.

وتأتي عمليات الإجلاء في إطار جهود الإنقاذ للتعامل مع تداعيات الأحوال الجوية السيئة، التي تسببت في غمر مناطق بالمياه ومحاصرة أشخاص، وسط تحركات لتأمين السكان المتضررين من السيول.

وأدت العاصفة «آدم» إلى هطول أمطار غزيرة وفيضانات واسعة في مناطق من شرق إسبانيا، لا سيما إقليم فالنسيا، حيث غمرت المياه الشوارع والمنازل، وتسببت في عزل عدد من البلدات وتعطيل الطرق. وسجلت منطقة بيجو أكثر من 600 مليمتر من الأمطار خلال نحو 36 ساعة، فيما استعانت السلطات بمروحيات ووحدات الطوارئ العسكرية وفرق الإنقاذ لإجلاء العالقين، مع إصدار تحذيرات من خطورة التنقل في المناطق المتضررة .