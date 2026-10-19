هند عصام تكتب: أبناء فوزية

أبناء فوزية مقال تأخر سردة ولكن حان وقته، منذ سنوات وأنا أرى وأسمع تلك المقولة العظيمة ، وكم أنه فخر لنا أننا أبناء فوزية.

لمن لا يقرأ التاريخ ولمن لا يعلم من هى فوزية ولما نحن فخورين بإننا أبنائها ، هيا بنا نأخذكم فى جولة عبر التاريخ لكى تعلمو من هى صاحبة السمو الملكي.

الأميرة فوزية صاحبة السمو الملكي التى ولدت في قصر رأس التين بالإسكندرية، وهي الابنة الكبرى لفؤاد الأول سلطان مصر والسودان و لاحقًا الملك فؤاد الأول، من زوجته الثانية نازلي صبري في 5 نوفمبر 1921. بالإضافة إنها شقيقة الملك فاروق و شقيقاتها كانت الأميرة فايزة وفائقة وفتحية ، و كان لديها أيضا أخ وأخت غير شقيقين من زواج والدها السابق من الأميرة شويكار خانم أفندي. تربت على يد المريية الإنجليزية إينا تايلور. كما تلقت فوزية تعليمًا عاليًا في القصر الملكي ،فكانت تتقن اللغتين الإنجليزية والفرنسية بالإضافة إلى لغتها الأم العربية. وكانت معلمتها الٱنسة نعيمة يوسف مدرسة الألعاب الرياضية، وأجادت الأميرة فوزية رياضتي التنس وكرة الطاولة.

وعندما بلغت الأميرة فوزية من العمر 17 سنة تمت خطبتها على محمد رضا بهلوي وفى عهد شاة إيران في مايو 1938.

تزوجة من شاة إيران وأصبحت ملكة إيران كالزوجة الأولى لمحمد رضا بهلوي، وكان زواجها من شاة إيران ولي العهد الإيراني في عام 1939 بمثابة صفقة سياسية فقد عززت سلطة ونفوذ مصر في الشرق الأوسط، في حين جلبت الاحترام للنظام الإيراني الجديد من خلال ارتباطه بالعائلة المالكة المصرية ولقبت الأميرة فوزية ب إمبراطورة إيران بعد زواجها.

و بعد حفل الزفاف الأسطوري أقام الملك فاروق وليمة للاحتفال بالزفاف في قصر عابدين. في ذلك الوقت كان محمد رضا يعيش في رهبة ممزوجة بالاحترام للأب المتعجرف رضا خان، وسيطر عليه فاروق الذي كان إلى حد كبير أكثر ثقة بالنفس. بعد ذلك، رحلت فوزية إلى إيران جنبا إلى جنب مع والدتها الملكة نازلي.

عندما عادوا إلى إيران، تكرر حفل الزفاف مرة أخرى في قصر بطهران، والذي كان أيضا محل الإقامة المستقبلي لهما. ولأن محمد رضا لم يتحدث بالتركية (واحدة من لغات النخبة المصرية جنبا إلى جنب مع الفرنسية) ولم تتحدث فوزية بالفارسية، تحدث الاثنان بالفرنسية، والتي كان كليهما طليقين فيها.

لدى وصوله إلى طهران، كانت الشوارع الرئيسية في طهران مزينة باللافتات والأقواس، وحضر الاحتفال في ملعب Amjadiye خمسة وعشرون ألفا من النخبة الإيرانية بالتزامن مع العاب بهلوانية من قبل الطلاب وتلى ذلك (ألعاب جمبازية إيرانية)، ومبارزة السلاح، بالإضافة إلى كرة القدم.بعد الزواج، منحت الأميرة الجنسية الإيرانية.

و بعد عامين، تولى ولي العهد الحكم بدلاً من أبيه وأصبح رضا بلهوي شاه إيران.

و بعد صعود زوجها إلى العرش بفترة قصيرة، ظهرت الملكة فوزية على غلاف مجلة لايف، وتم تصويرها من قبل سيسيل بيتون الذي وصفها بأنها «فينوس الآسيوية» مع «وجه مثالي على شكل قلب وعيون زرقاء شاحبة ولكن ثاقبة». قادت فوزية الجمعية حديثة التأسيس لحماية النساء الحوامل والأطفال (APPWC) في إيران.

وانجبت الإمبراطورة فوزية أبنة من شاة إيران وهى

الأميرة شاهيناز بهلوي التى ولدت في (27 أكتوبر 1940).

ومن أسباب فشل الأميرة فوزية إنها قد

كرهت الشاة رضا خان والذي وصفته بأنه رجل عنيف وعدواني.

ووجدت الأميرة فوزية أن المعيشة في إيران دون المستوى على النقيض بالأجواء الباريسية الثقافة المصرية التى نشأت وأعتادت عليها فى مصر .

انتقلت الملكة فوزية إلى القاهرة مايو 1945 وحصلت على الطلاق رضا بهلوي.

و في 28 مارس عام 1949 في قصر القبة في القاهرة، تزوجت الأميرة فوزية مرة آخرى من العقيد إسماعيل شيرين ، الذي كان الابن البكر لحسين شيرين بك وزوجته سمو الأميرة أمينة .

و كان إسماعيل خريجا من كلية الثالوث في كامبريدج ووزيرا للحربية والبحرية في مصر. بعد الزفاف عاشوا في أحد العقارات المملوكة من قبل الأميرة في المعادي بالقاهرة. كما أنهم أقاموا أيضا في فيلا في سموحة بالإسكندرية.

و على عكس زواجها الأول، تزوجت فوزية هذه المرة عن حب وكانت توصف ذلك بأنها الآن أكثر سعادة عما كانت في أي وقت مضى مع شاه إيران.

و أنجبت طفلين، من إسماعيل شيرين وهما نادية شيرين التى ولدت يوم (19 ديسمبر سنة 1950 بالقاهرة ) و حسين شيرين الذى ولد ( عام 1955 بالجيزة).

عاشت الأميرة فوزية، التي عرفت في الصحافة باسم " الملكة الحزينة"، في عزلة وصمت بعد الثورة المصرية عام 1952، في قصرها بالإسكندرية، حتى توفيت يوم 2 يوليو 2013 عن عمر يناهز 91. و أقيمت جنازتها بمسجد السيدة نفيسة في القاهرة يوم 3 يوليو. ودفنت في القاهرة بجانب زوجها الثاني إسماعيل شرين.

و سميت مدينة في إيران، وهي Fawziabad، على اسم الأميرة فوزية في عام 1939.

وسمي شارع في المعادي بالقاهرة على اسمها في عام 1950 (شارع الأميرة فوزية)، ولكن في عام 1956 تم إعادة تسميته باسم شارع مصطفى كامل



كانت الإمبراطورة فوزية ليست مجرد أميرة أو إمبراطورة تحمل لقب فقط ولكنها كانت امرأة تمثل حقبة من الرقي، والأناقة، والثقافة المصرية التي كانت على مرء ومسمع العالم .ولذلك فإن كان الانتساب لرمز من رموز الرقي والمحبة والأصالة يُعد "مناكفة أو نوع من المعايرة" في نظر البعض، فهو في الواقع شرف لا عيب فيه، فيا مرحباً بلقب أبناء فوزية .

وفى يوم من الأيام كانت الأميرة فوزية هى اليد الحنونة التى تقدم المعونات والمساعدات للشعب السوداني الذى يذكر البعض منهم الأن أسمها ويصفه وكأنه وصمة عار ولا يعلمون من هى فوزية ولذلك نحن أبنائها نذكر البعض منكم .

إما بالنسبة للعبارات الهابطة والفتن التى تشعل السوشيال ميديا منذ يومين فيجب أن يكون هناك وعى ثقافى فى مواجهة الفتن و أن لا ننساق وينساق هما أيضاً وراء مستنقع السواشيل ميديا وما فيها من حسابات وهمية ولجان إلكترونية تحاول خلق فتنة وفجوة بين البلدين كان فى الأصل واحد .

والسودان كانت ومازالت بالنسبة لمصر ليست بلد مجاورة ولكنها كانت كيان واحد يربطهما شريان النيل .

عمق متبادل بين البلدين فى وقت الأزمات كانت مصر هى السند والمأوى الوحيد للسودان حتى الأن فمصر تأوى أكثر من 10 مليون سودانى فتحت لها أبوابها ومؤسساتها كصأحب بلد وليس لأجئين مثلما يفعل البعض وعمل مخيمات على الحدود .

ونحن جميعا نعتز بأسم فوزية لما له من رقى وأصل ملكى ولا يخلو بيت من أسم فوزية فهي عمتى وأيضا خالتى وصديقتي فيا لهو من فخر أن نكون أبنائها فيا مرحباً مرة آخرى بلقب أبناء فوزية.