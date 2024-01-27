أحمد العوضي يعود لـ"حق عرب" من مدينة الإنتاج الإعلامي .. اليوم

يستعد الفنان أحمد العوضي لاستأنف تصوير مسلسله الجديد “ حق عرب ” ، اليوم ، بعد فترة توقف بسبب تعرضه لازمة صحية ، نقل علي اثرها الي احدي المستشفيات .

ومن المقرر ان يعود أحمد العوضي لاستأنف تصوير العمل، اليوم السبت ، في مدينة الانتاج الاعلامي .

وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي أكشن رومانسي، إذ يقدم "العوضي"، شخصية جديدة عليه ويناقش العديد من القضايا بين العائلات والتي تنشأ بسببها عدة صراعات، ويقدم خلاله لأزماته التي اعتاد أن يقدمها للجمهور.

ويشارك في بطولة مسلسل "حق عرب"، كل من أحمد العوضي، سلوي عثمان، هدى المفتي، وليد فواز، رياض الخولى، وفاء عامر، آخرين من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

من ناحية أخرى، يعرض للفنان أحمد العوضي حاليا فيلم الاسكندراني، والذي يتعاون فيه مع المخرج خالد يوسف .

والفيلم بطولة كل من الفنان أحمد العوضي، زينة، حسين فهمي، بيومي فؤاد، محمود حافظ، صلاح عبد الله، إنتصار، عصام السقا، وهو من إخراج خالد يوسف، ومن تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.