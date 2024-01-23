بسبب أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز.. سؤال محرج لـ مي عمر

تعرضت الفنانة مي عمر الى سؤال محرج ، وذلك على هلامش مشاركتها فى النسخة الرابعة من حفل توزيع جوائز joy awords .

حيث سالت مي عمر عن حقيقة طلاق ياسمين عبر العزيز وأحمد العوضي ، لترد مي عمر قائلة : ليس لدي أي معلومات ، أنت ليه مدخلني في التفاصيل دي ، هي أعلنت عبر صفحتها علي إنستجرام ، لا أحد يتمني أن ينفصل أي شخصين ونتمني السعادة لأي شخص ، أتمنى أن تكون ياسمين سعيدة فى أى قرار تتخذه.

ومن المقرر أن تخوض مي عمر الماراثون الرمضاني من خلال مسلسل نعمة الافوكاتو، والذي تتعاون فيه مع زوجها المخرج محمد سامي ، بعد ان قدما سوياً عدد من الاعمال الناجحة أبرزها الأسطورة ولولو وولد الغلابه وحكاية حياة .

مسلسل نعمة الافوكاتو من المقرر عرضه في رمضان المقبل، حيث تدور أحداثه فى إطار اجتماعي، من خلال محامية تدخل في صراعات مع طليقها ضمن أحداث العمل، والعمل مكون من 15 حلقة.

"نعمة الأفوكاتو" من بطولة مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، سلوى عثمان، كمال أبورية، طارق النهري، ولبنى ونس، تأليف مهاب طارق ومحمد سامي، وإخراج محمد سامي.