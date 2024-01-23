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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بعد 4 سنوات من الاعتزال.. أحدث ظهور لـ"مي فخري" وسر ابتعادها عن التمثيل

مي فخري
مي فخري

نشرت الفنانة المعتزلة مي فخري عبر قناتها الرسمية علي موقع تيك توك ، فيديو كشفت فيه عن أسباب اعتزالها الفن ، وذلك بعد فترة غياب عن الظهور استمرت لما يقرب من 4 سنوات  .

وقالت مي فخري إن قرار الاعتزال لم يكن مرتبطا بقرار الحجاب ، مؤكدة انها كانت تبحث عن تقديم شىء جديد من خلال مهنة جديدة .

 الفنانة المعتزلة مي فخري 
 الفنانة المعتزلة مي فخري 
 الفنانة المعتزلة مي فخري 

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وكان اخر اعمال مي فخري هو مسلسل   "البيت الكبير" وشارك فى بطولته كل من لوسي، وأحمد بدير، وسوسن بدر، ومنذر رياحنة، وريم بوشناق، وحجاج عبدالعظيم، وطارق صبري، ودنيا المصري، وريم هلال، وأحمد صيام، وياسمين سمير، وشريف باهر، وتيسير عبدالعزيز وإيمان أيوب، وتأليف أحمد صبحي، وإنتاج ممدوح شاهين، وإخراج محمد النقلي.

وكانت قد أعلنت الفنانة مي فخري، ارتدائها الحجاب بشكل رسمي، وذلك من خلال نشرها صورة بالحجاب عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" وعلقت عليها "الحمد لله حمدًا طيبا كثيرا مبارك فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطان.. اللهم الثبات".كانت مي فخري، حذفت جميع صورها التي ظهرت بها بشعرها، وبدأت منذ عدة أشهر بمشاركة جمهورها فيديوهات دينية وتوعوية تحدثت من خلالها عن المرحلة التي وصل إليها من الإيمان.

@mayfakhryofficial Retirement wasn't an end, but a new beginning ✨♥️ There's always more to explore, create, and achieve😉 •• #mayfakhry #acting #celebrity #actress #model #story #viral #trending #fashion #style #influencer #motivation #fyp ♬ original sound - May Fakhry


يذكر أن مي فخري، قدمت العديد من الأعمال الفنية قبل قرارها الأخير بالإبتعاد عن عالم الفن، كان من بينها "افراح إبليس"، و"البيت الكبير"، والجزء الثالث من مسلسل "نصيبي وقسمتك"، و"هبة رجل الغراب" وغيرها من الأعمال.

 

 

 

مي فخري الفنانة المعتزلة مي فخري هبة رجل الغراب مسلسل نصيبي وقسمتك نصيبي وقسمتك

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