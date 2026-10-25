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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قريبا جدا.. ترامب: محادثات مرتقبة بشأن الحرب في أوكرانيا

ترامب
ترامب
محمود نوفل

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن محادثات ستجرى بشأن الحرب في أوكرانيا قريبا جدا، مشددا على أن البلدين يرغبان في التوصل إلى اتفاق.

وكان مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكو، قد أبدى استعداد روسيا لاستئناف محادثات السلام مع أوكرانيا بعد 4 نوفمبر، ويجري النظر في “أبو ظبي” كمكان محتمل لعقد الجولة القادمة من المحادثات.

وقال “أوشاكو”:  “لا يزال التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا يتطلب مزيدا من العمل قبل إنجازه بشكل نهائي”.

وأضاف: ستكون الجولة الأولى من المحادثات الثلاثية المتجددة تمهيدية، وتهدف إلى استكشاف مواقف الأطراف المعنية.

وتابع: بعد قمة "أنكوريج"، اعتقدت موسكو أن واشنطن قادرة على ممارسة ضغوط على كييف للوفاء بالشروط اللازمة للتوصل إلى تسوية سلمية.

وزاد: لا تزال مشاركة أوروبا في الصراع واستمرار الدعم العسكري الأوروبي لكييف تشكلان قضايا جوهرية في عملية التسوية.

وأردف: تدرك إدارة ترامب أن التعامل مع روسيا أفضل من التجاهل.

وختم: بدأت الاستعدادات لعقد لقاء محتمل يجمع كلاً من فلاديمير بوتين ودونالد ترامب وشي جين بينغ على هامش قمة "أبيك" (APEC) المقبلة.

ترامب روسيا أوكرانيا الحرب بين روسيا وأوكرانيا

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